Bondscoach Martínez hoopt dat Rode Duivels in de zomer niet van club veranderen: “Elke transfer brengt onzekerheid”

Rode DuivelsRoberto Martínez bidt dat niet veel Rode Duivels komende zomer van club veranderen. Met het oog op het WK in Qatar in november wil de bondscoach vooral stabiliteit. “Elke transfer brengt onzekerheid. Daar maak ik me toch wat zorgen over”, vertelt hij in een exclusief interview met VTM Nieuws. Martínez heeft het ook over de belangrijke oefenstage in maart - met enkel spelers met minder dan 50 caps én Burkina Faso als oefenpartner - en de interesse in Charles De Ketelaere.