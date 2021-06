Bondscoach Martínez: “Er is geen plan anti-Ronaldo, anders word je afgestraft”

Rode DuivelsMet welke drie hij achteraan speelt, wist hij naar eigen zeggen nog niet. En ook over of Eden Hazard tegen Portugal aan de match begint of dient als supersub, wilde bondscoach Roberto Martínez niets kwijt. Wel over de tegenstander van zondag: “Als we van ons spel genieten, zijn we op ons best.”

Roberto Martínez startte met goed nieuws. Hoewel Nacer Chadli vandaag niet meetraint, is iedereen fit voor Portugal. Op volle sterkte dus voor de achtste finale tegen Ronaldo en co. “We zullen er alles aan doen om de klus in negentig minuten te klaren. Maar we zijn ook klaar voor verlengingen en penalty’s.” Voor de strafschoppen zal Courtois géén plaats ruimen voor specialist Mignolet. “Want daar geloof ik niet in.”

Met welke drie hij achteraan zal spelen, weet hij naar eigen zeggen nog niet. “We hebben nog twee trainingen, dan beslissen we.” Of Eden Hazard speelt of invalt wou Martínez ook niet gezegd. “Daar is het te vroeg voor.”

Hoe wil Martínez het aanpakken? “We hebben een ploeg die gewend is om aan te vallen. Dat kunnen we niet veranderen. Portugal is eerder een ploeg die geduld uitoefent. Ook dat zullen we zondag moeten doen. Ook verdedigen wanneer het moet en snel tegenstoten als dat kan. Als we van ons spel genieten, zijn we op ons best.”

Geen anti-Ronaldo-plan

“Ik denk niet dat ze in een laag blok gaan staan. Als ze verdedigen doen ze dat met het hele team. Als ze aanvallen óók, met hun backs. Dat maakt van hen een complete ploeg. Ze beheersen alle aspecten van het spelletje. We respecteren hen. Vroeger had je in hun team namen als Joao Pinto, Figo en Rui Costa. Vijf jaar geleden wonnen ze het EK. In die zin hebben ze altijd al een getalenteerde ploeg gehad. Dat is nu ook zo. Maar we verzamelden al veel informatie en kennen ze inmiddels dus goed. We spelen overigens niet met een anti-Ronaldo-plan. Dan word je afgestraft, want Portugal heeft nog vele andere spelers die ons pijn kunnen doen.”

De Spanjaard ziet geen voordelen in de twee dagen extra rust. “Ik denk niet dat wij meer kunnen recupereren dan hen. Zij kunnen wel teren op meer fans in Sevilla, wat voor hen een voordeel kan zijn. Maar er bestaat nog altijd iets als adrenaline die je vooruit stuwt. We zullen klaar zijn. Het is een knock-outmatch tussen twee ploegen die elkaar misschien te snel tegenkomen op dit EK. Over de hitte maak ik me geen zorgen. Het zijn dezelfde omstandigheden als in Sint-Petersburg. We hebben maatregelen genomen om ons goed aan te passen.”

