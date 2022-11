Bondscoach Martínez cynisch op persconferentie: “Ik weet niet wie fake-verhalen heeft verspreid, maar hij is een genie”

KIJK. “Sommige media springen graag op fake of negatief nieuws”

Natuurlijk ging het onmiddellijk over de vermeende troubles bij de Rode Duivels. En de verhalen dat er na de wedstrijd tegen Marokko ruzie zou zijn geweest in de kleedkamer. “Er zijn media die graag op fake en negatief nieuws springen in plaats van het meest getalenteerde team in de geschiedenis van het Belgische voetbal te ondersteunen”, vertelde Martínez. “Ik weet niet waar die verhalen vandaan komen of wie ze naar buiten brengt. Maar die persoon heeft een owngoal gescoord voor België in plaats van zijn land te steunen... (cynisch) Die persoon is een genie. Eigenlijk mogen we niet te veel bezig zijn met het lawaai van buitenaf. We zijn hier in Qatar om ons doel te bereiken. Hopelijk kunnen de échte fans er nog van genieten.”