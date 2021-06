Bondscoach Martínez brengt hoopvol nieuws: “De Bruyne en Hazard hebben geen structurele schade”

Rode DuivelsHoopvol nieuws op de persconferentie van de Rode Duivels . Bondscoach Roberto Martínez liet optekenen dat zowel Kevin De Bruyne als Eden Hazard geen structurele schade overhouden aan de veldslag tegen Portugal. Over die veldslag had de Spanjaard overigens het één en ander te vertellen: “Teleurstellend dat Portugal zoveel fouten mocht maken.”

Eerst het goede nieuws, denkt Roberto Martínez. “Zowel bij De Bruyne (enkel) als Hazard (hamstring) is het positief, ze blijven bij de groep en hebben geen structurele schade. Maar we racen tegen de tijd. Vrijdag volgt al de volgende match, hen volledig fit zien wordt moeilijk. Maar we gaan hen monitoren. Maar als we de halve finale zouden halen, kunnen ze sowieso spelen. De kans dat ze spelen is 50-50.” Er werd gevreesd dat beide spelers niet meer in actie zouden kunnen komen op dit EK, maar er is dus hoop voor het vaderland.

Eden Hazard werd pas in minuut 87 naar de kant gehaald, toen hij zelf aangaf dat hij iets voelde trekken. Na een lange periode zonder matchen toch niet evident, maar toch was die keuze bewust. “Dit is de knock-outfase, je staat met een doelpunt voor, en ‘t was de beste match van Eden Hazard in twee jaar. Hij speelde heel erg slim en intelligent, vond zijn ploegmaats, dus dan wissel je hem niet. We werken niet met kristallen bollen - dat zou alles veranderen.”

Portugal speelde het spelletje hard. Met middenvelder Palhinha op kop schopten ze bij momenten naar alles wat bewoog. Bondscoach Martínez is er niet van te spreken. “Ik vind het wel teleurstellend dat Portugal zoveel fouten mocht maken. Ook de blessure van Kevin komt er zo, Palhinha had al geel moeten hebben op dat moment. Of ik iets gezegd heb over de viriele Portugezen? Nee. Brych is heel ervaren, dit zou gewoon een moeilijke match worden. De eerste actie waarbij Palhinha aan het shirt van Romelu gaat hangen, is het anders. Maar ik begrijp dat het ook voor de ref heel moeilijk was.”

Over het spel van zijn jongens was Martínez zeer tevreden. “Als Portugal zoveel aanvallend geweld op het veld staan heeft, dan moet je wel laag staan. Maar ik ben heel blij dat mijn spelers op een lijn zitten en snappen waar we naartoe willen. Wat er nog beter moet? Mijn spelers willen gewoon elke keer beter worden. We zijn erg blij, maar weten dat het nog beter kan en dat de kwaliteit er ook voor aanwezig is. We moeten beter doen en vanaf vandaag werken we daar dan ook aan.”

In de kwartfinale spelen de Belgen tegen Italië, misschien wel het land dat zich tot dusver het meest bombardeerde tot topfavoriet. “Of we de bal zullen krijgen? Italië verdedigt goed, gestructureerd, maar is heel goed aan de bal ook. Ze gebruiken de breedte goed en zijn scherp op counter. Ze zijn 31 matchen ongeslagen, maar we kijken uit naar de uitdaging. Gisteren hebben we al een serieuze uitdaging tot een goed eind gebracht, die prestatie toont dat we veel meer zijn dan alleen talent.”

De bondscoach had ook minder positief blessurenieuws. “Simon Mignolet kreeg minder goed nieuws, hij heeft een knieprobleem en geraakt niet fit voor het verdere verloop. We hebben contact gehad met Club, en we laten hem op vakantie vertrekken.”

