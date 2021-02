Bondscoach Martínez blijft scherp dankzij z’n vader: “Ik koester die gesprekken, maar het is goed dat niemand ze hoort”

Rode DuivelsDe Rode Duivels zijn al 2,5 jaar onafgebroken nummer één. Wereldvoetbalbond FIFA interviewde daarom bondscoach Roberto Martínez. Over het - eerst “unfaire” - etiket van ‘Gouden Generatie’, de kracht van de Belgische groep, maar ook de rol van zijn vader in zijn succes als coach. “Hij adviseert me en daagt me zelfs tactisch uit”

Roberto Martínez staat al sinds de zomer van 2016 aan het roer van België. Hij blijft dat ook tot minstens na het WK in Qatar. Wat er daarna gebeurt, is koffiedik kijken. De bondscoach lost in een gesprek met FIFA.com alvast niets. “Na vier jaar geniet ik nog steeds, ben ik nog altijd excited. Maar ik kan echt niets zeggen over de toekomst, zelfs niet welke richting ik neig uit te gaan. Simpelweg omdat ik het echt niet weet.”

Quote Voor het WK vond ik de ‘Gouden Generatie’ een unfair begrip. Voor mij krijg je die term door prestaties. Ik was bezorgd over de druk die de jongens daardoor gingen voelen. Maar nu is dat gevoel weg, dankzij het WK. Roberto Martínez

Waar het wél over gaat: zijn vader, zelf tot zijn 43ste voetballer geweest. En de aanzet tot het trainersbestaan van Martínez nu. Als Roberto als kind een match bekeek, werd hem z’n analyse gevraagd. Nu nog wordt hij scherp gehouden door z’n vader.

“Dankzij hem kijk ik anders naar het spelletje. Hij adviseert me en daagt me zelfs tactisch uit. We kunnen allemaal constateren dat een ploeg het lastig heeft om een defensieve organisatie te ontregelen. Maar hij zegt dan: ‘zeg me hoé ze dat probleem kunnen oplossen.’ Van jongs af aan zette hij hij me daarover aan het nadenken. En nu nog. Ik koester die gesprekken. (lacht) Maar het is goed dat niemand ze hoort. Hij durft me echt te bekritiseren. Maar hij doet het met veel liefde. En soms is hij niet mee met hoe het voetbal is geëvolueerd. Vraag hem niet wat zoneverdediging is.”

Volledig scherm © BELGA

Unfaire term

De Rode Duivels staan sinds 20 september 2018 onafgebroken op nummer één op de FIFA-ranking. Het werk van de ‘Gouden Generatie’. Al had Martínez het aanvankelijk moeilijk met die term. “Voor het WK vond ik dat een unfair begrip. Voor mij krijg je die term door resultaten, prestaties. En niet door wat miljoenen mensen verwachten. Ik was bezorgd over de druk die de jongens daardoor gingen voelen. Maar nu is dat gevoel weg, dankzij het WK. Hoe we daar presteerden - denk maar aan de geschiedenis die we schreven tegen Brazilië - met die bronzen medaille als beloning... Nu zíjn ze effectief de Gouden Generatie van België. Mijn spelers hebben getoond helemaal geen problemen te hebben met die pressure. Ze gaan daar perfect mee om. Dat betekent niet automatisch dat we het EK of WK gaan winnen. Maar we zullen wel zo goed mogelijk zijn en niet ten onder gaan aan de druk.”

De Spanjaard herhaalt ook een sterkte van dit België, namelijk de diversiteit die ons land kenmerkt. “Bij Everton coachte ik Romelu Lukaku, Marouane Fellaini en Kevin Mirallas. Drie totaal verschillende karakters, maar wel uit één natie. Toen realiseerde ik: dat is typisch België. Dat trok me aan in de uitdaging om bondscoach te worden. Een land vol diversiteit en verschillende denkwijzen, kwaliteiten en zelfs talen. Maar als je samen focust op één ding, zijn we enorm sterk.”

“Komt daarbij dat geen enkele Duivel het gemakkelijk heeft gehad in het begin van z’n carrière. Bijna allemaal moesten ze België op jonge leeftijd verlaten om te kunnen groeien, met tranen omdat ze familie achterlieten. Net daarom beschouwen ze het nationale team niet als vanzelfsprekend. Het is de beloning van al het harde werk. Dat is gewoonweg prachtig. Je hoort vaak dat voetballers verwend zijn en alles zomaar in de schoot geworpen kregen en daardoor niets naar waarde schatten. De Duivels hebben dat niet. Net omdat ze zo hard moesten werken en zich moesten aanpassen aan een ander land. Zij kennen het belang van een nationale ploeg.”

Volledig scherm © belga