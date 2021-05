Bondscoach Martínez beantwoordt vragen van HLN-surfers: “Fellaini? Ik vond het niet eerlijk om hem erbij te halen na drie jaar”

Rode Duivels Thibaut Courtois zat in tribune na slechte nacht: “Wellicht verkeerd gelegen in bed”

31 maart Normaal zou Thibaut Courtois gisteren aan de aftrap verschenen zijn. In laatste instantie moest Roberto Martínez dat plan wijzigen. "Want Thibaut is opgestaan met pijn aan de schouder, hij heeft wellicht slecht gelegen in bed. Het is niks ernstigs, een paar dagen rust volstaat, maar we wilden toch geen risico nemen." Door het forfait van Courtois kwam Club-doelman Simon Mignolet in de ploeg.