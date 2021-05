Bondscoach De Boer ziet Nederland niet als topfavoriet voor EK: “Denk dan eerder aan België”

De Boer, sinds zaterdag 51 jaar oud, begint komende maandag met veertien internationals aan de voorbereiding op het EK. Hij mikt met Nederland “minimaal” op de halve finales. “We zijn geen topfavoriet”, aldus de bondscoach van Oranje. “Dan denk ik eerder aan België, Frankrijk en Spanje. Portugal kan ook een sterk elftal op de mat brengen en dan heb je ook nog Duitsland, Engeland en Italië. We gaan voor het hoogste, maar alles meer dan een halve finale is meegenomen.”

De poule van het Nederlands elftal op het komende EK lijkt op papier haalbaar met tegenstanders als Oekraïne (13 juni), Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni), met telkens duels in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. “Maar het zijn geen ploegen waar je zo overheen loopt”, waarschuwt De Boer. “Oekraïne won laatst van Spanje. Bijna alle spelers van Oostenrijk voetballen in de Bundesliga. En Noord-Macedonië verraste onlangs Duitsland. Maar we zijn favoriet en spelen onze eerste drie duels in eigen land, hopelijk met veel fans op de tribune. Dat was op EURO 2000 ook een voordeel.”