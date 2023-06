Bommetje bij de Rode Duivels: Thibaut Courtois komt niet opdagen

KIJK. Spelers en staf verzamelden gisteravond na een dagje vrij in Tubeke

De Rode Duivel verscheen zondagavond dan toch niet op het appel in Tubeke. In het hotel merkten ploegmaats zijn afwezigheid op. Courtois past dus voor Estland.

Vorige week had bondscoach Domenico Tedesco nochtans gezegd dat alle geselecteerden mee zouden reizen naar de Baltische staat. Courtois zou er zelfs de aanvoerdersband dragen.

“Thibaut Courtois is erg belangrijk voor ons”, zei Tedesco zaterdagavond. “Ik kan je niet vertellen hoe hard ik hem waardeer. Zaterdag had ik een gesprek met Romelu (Lukaku) en Thibaut over het aanvoerderschap: tegen Oostenrijk was het Lukaku, tegen Estland krijgt Thibaut de eer. Het is voor ons belangrijk dat hij zich gewaardeerd voelt.”

Vooral die laatste zin van Tedesco was opvallend. Alsof hij de eergevoelige Courtois nog eens extra wou paaien. Zaterdag werd hij gehuldigd voor zijn 100ste cap. Verloofde Mishel was speciaal uit Madrid overgevlogen om hem een aandenken te overhandigen - binnen een week trouwen ze in Frankrijk.

KIJK. Courtois werd voor de wedstrijd gehuldigd voor z’n 100ste cap

Kapitein was hij dus niet. In afwezigheid van aanvoerder Kevin De Bruyne had hij die band al graag tegen Oostenrijk gedragen. Binnen het kamp van de Rode Duivels valt te horen dat Courtois naar verluidt niet blij was met de beurtrol en hoe de bondscoach de aanvoerderskwestie heeft aangepakt. Na de match liet hij zich niet zien, maar wel horen in de kleedkamer. Een ontgoochelde Courtois was hard voor een aantal ploegmaats.

Voor meer uitleg is het wachten op officiële communicatie en de persconferentie van Tedesco, vanavond in Tallinn. De bond kondigde zondag al aan dat Jan Vertonghen straks de bondscoach flankeert, niet de geplande aanvoerder. Courtois speelt al een tijdje met een ontsteking in de knie.

Courtois haakte de voorbije interlandperiodes al een aantal keer af met sluimerende blessures voor matchen op verplaatsing. Hij paste in maart voor Duitsland, met toezegging van de coach. In juni vorig jaar zegde hij na zijn Champions League-triomf af met liesproblemen. Hij moest het huwelijksfeest van zijn broer toen onderbreken voor een check-up bij de bondsdokter.

Tegen Estland krijgt Matz Sels dus wellicht zijn kans. Zijn derde cap.

KIJK. De Rode Duivels kwamen niet verder dan 1-1 tegen Oostenrijk

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AFP