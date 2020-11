Bij zege in Bosnië zijn Jonge Duivels zeker van EK: alle hoop op herboren Openda

Dan win je met 4-1 van Duitsland. Zet je Wales opzij met 5-0. Om ­jezelf uiteindelijk dom in de voet te schieten tijdens een verplaatsing naar godbetert Moldavië. 1-0-verlies in Tiraspol. En plots stond België tweede.

Loïs Openda had in Moldavië de trekker bovengehaald door in de absolute slotfase een strafschop te missen. Het is hem vergeven, zegt steunpilaar Wout Faes. “We hebben Openda zijn gemiste penalty niet kwalijk genomen. Hij nam zijn verantwoordelijkheid, dan kun je niet boos zijn. Hij zal het zichzelf achteraf wel aangetrokken hebben - dat is logisch - maar hij heeft die knop zeker al omgedraaid. Het helpt als je het zo goed doet bij je club. Hij speelt met vertrouwen.”

Openda is de voorbije maanden opengebloeid in clubverband. Bij Club Brugge was hij op een zijspoor beland. In de zomer kwam Vitesse aankloppen voor een uitleenbeurt. Traditioneel een subtopper in Nederland. Dit seizoen lijkt Vitesse hoger te mikken. Na acht speeldagen staat het op een gedeelde eerste plaats met Ajax, tot verbazing van alles en iedereen.

Daar speelt Openda meer dan z’n rol in. Vier goals in z’n laatste vijf matchen. Het Red Bull-voetbal van de Duitse coach Thomas Letsch is op z’n lijf geschreven. De Eredivisie is sowieso een speeltuin voor een spits met de diepgang van Openda.

Dat weet de Club-huurling zelf maar al te goed: “Laat ons zeggen dat het een competitie is die gemaakt is voor aanvallers, waar er veel ruimte is. Op dat vlak is het anders voetballen dan in België. Daar moet je veel harder vechten tegen verdedigers, gaat alles dicht en is het vooral zorgen dat je geen doelpunt tegen krijgt.”

Openda zelf schuwt na zijn vliegende start de straffe uitspraken niet. Tegenover Voetbal International vroeg hij zich af waarom ­Vitesse niet mee zou kunnen doen voor de titel.

Bij Club Brugge houden ze zijn evolutie nauwlettend in de gaten. Vitesse leent Openda voor één seizoen. Zonder aankoopoptie. Een bewuste keuze van blauw-zwart. Als de spits blijft scoren in Nederland, zal zijn marktwaarde gevoelig hoger liggen dan eender welke clausule die in het contract zou opgenomen zijn.

Voor het zo ver is, rekent de nationale belofteploeg nog op hem. Vanavond in Bosnië, bijvoorbeeld, waar de Jonge Duivels wellicht een ultradefensieve tegenstander zullen treffen. Enkel bij winst kan het EK in Hongarije en Slovenië de Belgen niet meer ontsnappen. Gelijkspelen of verliezen betekent dat het team van Jacky Mathijssen afhankelijk is van resultaten in de andere poules. Scoren is dus een must, zo weet ook Faes: “En dan is het geruststellend als je iemand als Openda hebt.”

