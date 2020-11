Bij Rennes zijn ze na wittebroodsweken alleen maar enthousiaster: “Doku voldoet volledig aan verwachtingen”

Rode DuivelsNet als een maand geleden, maar nu wél met minuten in Frankrijk op de teller, heeft Jérémy Doku (18) zich als Rennes-speler aangemeld bij de Rode Duivels. In Rennes zijn ze enthousiast na de wittebroodsweken: "Hij voldoet aan de verwachtingen."

Als ploeg heeft Rennes een lastige periode achter de rug. Sinds Jérémy Doku er arriveerde, won de Franse club maar één keer in zeven matchen. Het neemt niet weg dat Doku zelf met vertrouwen naar de nationale ploeg kon afreizen: hij mocht in elke wedstrijd aantreden en debuteerde sterk in de Champions League - tegen het Russische Krasnodar was hij bij de beteren. Alleen scoren lukte nog niet.

Quote Die jongen voldoet tot dusver compleet aan de verwachtin­gen: hij heeft zich prima geïnte­greerd, toonde zijn potentieel en kwam al veel in actie. Voorzitter Nicolas Holveck

Bij Rennes zijn ze er evenwel gerust op: die goals zijn een kwestie van tijd, aldus voorzitter Nicolas Holveck. "Eén maand na zijn komst kan ik zeggen dat we alleen maar blijer zijn geworden dat Jérémy voor ons gekozen heeft. Hij is een gigantisch talent. Die jongen voldoet tot dusver compleet aan de verwachtingen: hij heeft zich prima geïntegreerd, toonde zijn potentieel en kwam al veel in actie. Het enige wat we betreuren, is dat Jérémy door de omstandigheden zo weinig met de groep heeft kunnen trainen. Het speelschema was te druk."

Volledig scherm Doku. © Photo News

Hoge verwachtingen

Over druk gesproken: die is er ook voor Doku. Gezien zijn hoge prijskaartje - Rennes betaalde 27 miljoen euro, plus bonussen - hadden de supporters gedacht dat hij onmiddellijk het verschil zou maken. "Maar dat kun je niet vragen van een 18-jarige", vindt Holveck. "We zijn er zeker van dat we een goeie zaak gedaan hebben. De transfersom was fors, dat is waar, maar dat is de markt - niks aan te doen. Trouwens, ook jullie bondscoach vond dat we met Doku een topaankoop gedaan hebben. Hij stuurde ons sportief departement een sms'je: 'Goeie transfer.' Dat was wel fijn."

Volledig scherm Doku. © Photo News

Het bevestigt nogmaals dat Martínez zeer gecharmeerd is door Doku. Wellicht gunt hij de aanvaller ook speelkansen tegen Zwitserland, wat doet vermoeden dat Martínez in Doku een potentiële EK-ganger ziet. En een selectie zou weer goed nieuws zijn voor Rennes: Doku's marktwaarde stijgt dan fors. Toch? Holveck verrast: "Voor ons is dat niet belangrijk. Wij hebben Jérémy aangetrokken omdat we denken dat hij ons beter zal maken, niet om hem tegen een veelvoud van zijn aankoopprijs te verkopen. Weet je, meneer, Rennes is een sportief project. Doku past daarin."

Tegelijk pleit Holveck voor geduld. "Geef Jérémy tijd, ook bij de nationale ploeg. Het is allemaal nieuw voor hem en hij is nog zo jong.”

Volledig scherm Doku, gisteren losrijdend in Tubeke. © BELGA