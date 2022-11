Bij ons bent u het dichtst bij de Rode Duivels: dit zijn de plannen van HLN op het WK in Qatar

• ONZE PLANNEN

HLN

- Voor NIEUWS zit u hier op de eerste rij. Onze HLN LIVE geeft duiding rond de laatste nieuwtjes en in de doorlopende WK LIVE-blog mist u al helemaal niets.

- Spraakmakende interviews. Van Thibaut Courtois tot buitenlandse grootheden als Didier Deschamps, mis ze niet!

- Interessante reeksen: van de mama’s van de Duivels tot hun geldzaken. En we vergeten ook de buitenlandse sterren van dit WK niet.

- Devil Time: de enige WK-show die u moet gezien hebben. Jan Mulder en Marc Degryse blikken naar iedere match vooruit, interveniëren tijdens de rust en analyseren achteraf in de Living Room. Heb je vragen voor hen? Stel ze via HLN!

- Je duit in het zakje doen? Dat kan via onze handige app Help Roberto. Laat de bondscoach weten wat hij moet doen en speel voor interim-bondscoach. Marc Degryse en Jan Mulder overlopen even later misschien wel jouw suggesties.

- In ons Match Center zie je in één oogopslag alle opstellingen, uitslagen en standen. Dé handheld gids voor de echte WK-fanaat.

HET LAATSTE NIEUWS

- Een extra grote sportkrant! Tijdens het openingsweekend van het WK voorzien we maar liefst 24 pagina’s over Koning Voetbal en ook tijdens het toernooi zien we niet op een pagina meer of minder.

- Dit weekend ook met een gratis WK Gids er bovenop. Uw leidraad de komende maand, met alles wat u moet weten over iedere WK-ganger, elk stadion en alles wat met het WK te maken heeft.

VTM NIEUWS

- Stem nu vrijdag af op VTM voor de oefenwedstrijd België-Egypte, de laatste repetitie van de Duivels ziet u enkel bij ons!

- Dagelijks nieuws, duiding en interviews met de hoofdrolspelers in Qatar.

- Heb jij het nieuwste shirt van de Rode Duivels nog niet in je kleerkast hangen? Speel dan mee met onze wedstrijd. Dagelijks stelt een Rode Duivel een quizvraag in VTM Nieuws!

- Van de Waagnatie in Antwerpen tot het Al Rayyan Stadium in Qatar. Waar voetbal wordt gekeken, is VTM Nieuws aanwezig. We gaan live naar onze mensen ter plaatse, en meten de sfeer op bij supporters en familie thuis.

• ONZE GEZICHTEN

DEVIL TIME

Onnavolgbaar in zijn opinies en sappige stijl. Ervaren rot Jan Mulder is dé stem die u wil gehoord hebben voor en na elke wedstrijd van onze Duivels.

De meest klaarkijkende analist van het land spaart ook tijdens dit WK geen heilige huisjes. Heeft zelf maar liefst 63 interlands op zijn actief.

Altijd recht doorzee. VTM Nieuws-sportanker Maarten Breckx leidt zelfs de hevigste debatten tussen Jan en Marc in goede banen.

HLN

Onze aanvoerder in Qatar. Chef voetbal voor HLN. Met open vizier en kritische pen, vaak ook met een kwinkslag.

Onze Rode Duivelswatcher. Zit al tien jaar in het spoor van de Duivels, eerst in de Premier League, nu over heel Europa.

De snelste en meest wendbare van alle reporters op dit WK. Speelt altijd kort op de bal.

Duikt speciaal voor u helemaal onder in de wereld van de supporters en het dagelijkse leven in Qatar.

VTM NIEUWS

Dringt voor VTM Nieuws drie weken lang binnen in de bubbel van de nationale ploeg. Deze ex-Duivel heeft als geen ander inzicht in wat leeft bij onze internationals.

VTM Nieuws-journaliste Birgit Herteleer zorgt voor de extrasportieve blik tijdens dit WK. Mensenrechten en andere gevoelige thema’s: ze gaat niets uit de weg.

Ben jij een voetballiefhebber? Speel mee met het Gouden WK en maak kans op fantastische prijzen!

