Bij HLN en VTM begint het EK nu al: dit mag u verwachten

Rode Duivels Na 23 keer njet: Matz Sels viert eindelijk zijn debuut bij de Rode Duivels

3 juni Voor alvast één Rode Duivel was het een avond om niet snel te vergeten. Roberto Martínez gunde Matz Sels, na 23 caps zonder speelminuten, in de blessuretijd zijn debuut bij de Belgische nationale ploeg. De keeper van Strasbourg kwam Simon Mignolet aflossen. Sels liep in juli een zware blessure aan de achillespees op, hij maakte pas in april zijn rentree. Verwacht werd dan ook dat Koen Casteels van Wolfsburg de derde doelman zou zijn tijdens het EK, maar hij moet een operatie ondergaan. En zo kwam Sels (ex-Gent en -Anderlecht) bij de 26, met vanavond als extraatje - hoe kort ook - een mooi moment in zijn loopbaan.