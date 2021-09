Bij de Fransen is de sfeer richting Final Four niet opperbest: “Gaan jullie blijven leven in het verleden?”

Nations League‘La douce France’ was donderdagmiddag (even) niet. Frans bondscoach Didier Deschamps irriteerde zich meermaals op een persconferentie. En had terloops lof voor België, dat hij “misschien wel de beste ploeg ter wereld” noemde.

Het was nog maar begonnen en het was al om zeep.

“Bonjour Didier. Eduardo Camavinga kent een veelbelovend seizoensbegin bij Real Madrid. Wat ontbreekt hij om vandaag deel uit te maken van uw selectie?”

Dertien seconden. Meer had een AFP-journalist niet nodig om Didier Deschamps’ glimlach weg te toveren. De tanden glinsterden niet meer, gingen knarsend op mekaar. De ogen keken streng. Deschamps had duidelijk een andere opener verwacht. De Franse bondscoach bleef er professioneel bij. Antwoordde kalm, uitgebreid en respectvol. “Écoutez…” Wat Deschamps er echt van dacht, was evenwel niet uit zijn woorden, maar vooral uit zijn gezichtsuitdrukking af te leiden.

Het was niet de laatste vraag over de afwezigen. Ook Giroud, Mandanda en Lens-verdediger Clauss kwamen ter sprake. Het zat Deschamps zichtbaar dwars, en nu uitte hij dat wel: “Ik moet hier vaak praten over de spelers die er niet bij zijn… Kijk, ik volg meerdere jongens die in aanmerking kunnen komen. (zucht) Jullie hebben allemaal jullie lievelingen, jullie chouchous, maar ík maak de keuzes.”

In Frankrijk worden die dezer dagen, nog een tikje meer dan gewoonlijk, met een vergrootglas gevolgd. Sinds de pijnlijke uitschakeling van Les Bleus in de 1/8ste finale van het EK tegen Zwitserland is het immers erg onrustig rond de ploeg, daarbij niet geholpen door de resultaten. Tegen Bosnië-Herzegovina en Oekraïne noteerde Frankrijk twee gelijke spelen, tegen Finland was er een 2-0-overwinning.

Quote Ik geloof daar niet in. De uitslag in de Nations League zal niks veranderen aan wat er in 2018 gebeurde Deschamps over eventuele revanchegevoelens bij de Rode Duivels

Het EK was een onderwerp dat logischerwijs aan bod kwam. Deschamps schudde andermaal het hoofd. “Als jullie willen blijven leven in het verleden… We staan voor de Final Four van de Nations League, een competitie die we willen winnen. Het wordt allerminst een makkelijke opgave: België is één van de beste teams ter wereld, misschien wel het beste. Het gaat om een plek in de finale, het EK ligt achter ons.”

En over de draws van de afgelopen interlandperiode: “Het is niet omdat we de huidige wereldkampioen zijn dat we zomaar iedereen met 6-0 kloppen.”

Het gevoel leeft — niet onterecht — in Frankrijk dat België revanche wil nemen voor de verloren halve finale in Rusland. Waarop Deschamps: “Ik geloof daar niet in. De uitslag in de Nations League zal niks veranderen aan wat er in 2018 gebeurde.”

Deschamps’ blik ging zenuwachtig doorheen de zaal. “Geen vragen meer?”

Neen, zo bleek. “Merci!”, sprak Deschamps, verbaasd kijkend op zijn polshorloge, zo van: ‘Het duurde maar een dikke twintig minuten. Raar.’ Langs de andere kant: voor Deschamps was dat waarschijnlijk meer dan voldoende…

U begrijpt: Frankrijk leeft niet in een topsfeer toe naar de Final Four.

