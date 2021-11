Bij afwezigheid van Hazard en co zal Martínez jongeren de kans geven: “Vanzeir krijgt minuten, dat verdient hij”

Bondscoach Roberto Martínez zal moeten timmeren aan zijn basisploeg. Vandaag haakten namelijk maar liefst vijf spelers af. Niet de minsten, want onder meer Eden Hazard en Thibaut Courtois zijn er morgen niet bij tegen Wales. “Het was het plan om Eden na Estland terug naar Madrid te laten afreizen”, vertelde Martínez. “Het was belangrijk dat we ons kwalificeerden en dat hij minuten maakte. Dat de andere spelers niet mee konden naar Wales, is te wijten aan kleinere blessures of ongemakken.”

Omdat ook Simon Mignolet de selectie verliet, zal morgen Koen Casteels in doel staan bij de Duivels. “Hij heeft het goed gedaan bij Wolfsburg. Hij krijgt nu zijn kans. In maart tijdens de volgende interlandbreak zal hij opnieuw spelen, en zal Mignolet ook een cap pakken.”

Nieuwe ‘partnerships’

De kwalificatie voor het WK in Qatar mag dan al een feit zijn, van een veredelde oefenmatch wil Martínez niet weten. “Dit is een kwalificatieduel. Dat is belangrijk voor ons. We hebben tot dusver 25 zeges in 27 kwalificatieduels. Die lijn willen we doortrekken. Dit wordt ook een belangrijke test voor jongens die zich moeten bewijzen met het oog op Qatar. Ik zal nieuwe dingen proberen, ja. We zullen nieuwe ‘partnerships’ op het veld uitproberen.”

Nieuwkomers Dante Vanzeir en Wout Faes zullen morgen op de bank zitten, zo zei de bondscoach. “Voor Faes is het fantastisch om met jongens als Vertonghen te trainen”, aldus de Spanjaard. “En Dante... Ik vind hem indrukwekkend. Hij is een van de beste spelers in de Belgische competitie. Hij zal morgen minuten krijgen - dat heeft hij verdiend.”

Witsel: “Wil er graag nog bij zijn op het EK in 2024"

Ook Axel Witsel kreeg op zijn persmoment vragen over de nieuwe namen die we morgen mogen verwachten. “Dit is goed voor hen. Zo kunnen ze proeven van dit niveau, het is toch nog iets anders dan een oefenmatch. Het is aan de coach om de jongens te kiezen - hij zal ook niet heel de ploeg omgooien. Maar dit is wel een goede kans, ja.”

De tegenstander van morgen is onbekende voor België. Wel integendeel. “We hebben het al vaak moeilijk gehad met Wales”, aldus Witsel. “We herinneren ons het EK 2016 nog... Morgen wordt het opnieuw niet makkelijk. Zij moeten winnen om zich nog te kunnen kwalificeren. Het wordt een stevig duel. Dat Bale er niet bij zal zijn? Wales zal hem zeker missen. Hij is een topspeler.”

De Gouden Generatie wordt stilaan een dagje ouder en dus heeft iedere Rode Duivel het al eens over z’n toekomst bij de nationale ploeg. Witsel denkt in zijn geval nog niet meteen aan stoppen. “Het volgende EK, in 2024, is in Duitsland en daar wil ik graag nog bij zijn. Of ik uiteindelijk recordinternational wil worden? Niet echt. 100 caps was mijn doel, alles wat erbij komt, is bonus. Mijn blessure van eind vorig seizoen speelt me ook geen parten meer. Ik ben topfit en verzorg me goed.”