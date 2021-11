Beloften kunnen in Schotland EK-ticket pakken, maar bondscoach Mathijssen heeft nog ander doel: “Alles winnen in 2021 zonder veldgoal tegen”

Anderhalf uur vliegen naar Edinburgh en bijna even lang in de bus naar Dundee: het was een behoorlijk vermoeiende dag voor de beloften, die om 20 uur Belgische tijd ook nog eens op het oefenveld kwamen. Van die training én van de korte oefenstonde die morgenvoormiddag nog op het menu staat, zal Jacky Mathijssen het laten afhangen wie morgenavond in Tannadice Park om 20.05 uur aan de aftrap komt. Maarten Vandevoordt alvast niet. Net als derde keeper Nick Shinton is de Genkse titularisdoelman niet mee op het vliegtuig gestapt.

“Van Maarten was bekend dat hij met wat kwaaltjes sukkelde, en het uitvallen van Nick heeft me genoopt om Maxime Delanghe van PSV als vervanger op te trommelen”, verduidelijkt Mathijssen. “Maxime is vele maanden uit geweest na een schouderoperatie, maar ook hij is een topper in doel. Wat dat betreft baden we in luxe. Senne Lammens vervangt Vandevoordt onder de lat. Wie vóór hem speelt, weet ik zelf pas na de laatste training. Niet iedereen is ongehavend uit de strijd met Turkije gekomen, enkele jongens trainden sindsdien nog niet. Ik wil onze tegenstander niet wijzer maken dan nodig, dus noem ik geen namen. Het zullen er ook geen vijf of zes zijn die niet gaan starten, anders waren ze niet mee gereisd. Maar de dokters zullen mee beslissen met wie we geen risico kunnen nemen.”

Volledig scherm © Photo News

Zelf winnen in Schotland en Denemarken twee punten zien verspelen in Turkije: dat kan volstaan voor de groepswinst en de EK-kwalificatie. Maar van euforie is in het Belgische kamp geen sprake, verzekert de bondscoach. “Een gezond gevoel van vertrouwen is er natuurlijk wel, dat is normaal als je je vijf wedstrijden allemaal gewonnen hebt. Maar realisme houdt de bovenhand op euforie. Of ik het vervelend vind dat Denemarken twee wedstrijden minder speelde? Als je al je wedstrijden wint, is er niks vervelend. We zullen hier moeten trachten ons niet te laten meeslepen in het fysieke spel van Schotland. En ik ga de jongens nog een extra challenge voorleggen. In 2021 hebben we al onze matchen gewonnen én geen enkele veldgoal geïncasseerd. Zou het dan niet mooi zijn om ook hier in Dundee dat dubbele doel te halen? Wie kan daarmee uitpakken?”

Volledig scherm © Photo News