België zit voor WK-loting Qatar in pot één, maar pouleclash tegen Duitsland, Oranje of Portugal mogelijk

Rode DuivelsIn tegenstelling tot Italië of Portugal kan België al reikhalzend uitkijken naar 1 april 2022. De dag van de WK-loting. Met de Duivels opnieuw als reekshoofd in pot één. Alleen in het geval van een ongelukkige loting dreigen we Duitsland in de poulefase te treffen. Of wacht ons een Derby der Lage Landen tegen Oranje. Al zal Martínez ongetwijfeld een makkelijke poule willen inwisselen voor een minder lastige weg richting finale.

21 november 2022. In amper een jaar tijd, is daar al het WK voetbal in Qatar. De Rode Duivels zullen dan niet als een van de favorieten naar Doha afzakken wegens minder of ouder wordende topspelers, een snelle retour is nu ook weer niet aan de orde. Niet in het minst omdat België opnieuw zeker is van het statuut van topreekshoofd. Als het nummer één of nummer twee op de FIFA-ranking (zie kader onderaan), bestaat daar geen twijfel over.

Volledig scherm Vanaken en De Bruyne enthousiast na de WK-kwalificatie. © Photo News

Zo zullen we voor de derde opeenvolgende keer groepshoofd zijn, na ook het WK 2014 in Brazilië en het WK 2018 in Rusland. Van de vijf laatste grote toernooien die België gespeeld heeft, was het alleen op het EK 2016 in Frankrijk geen reekshoofd. Toen werd er geen rekening gehouden met de FIFA-ranking, maar werd ook het WK 2010 en het EK 2012 in rekening gehouden - toernooien waarop we nog uitblonken in afwezigheid. De Duivels troffen toen Italië uit pot 1. Match die met 0-2 verloren werd.

Volledig scherm © BELGA

Maar in Qatar zijn de Duivels dus opnieuw zeker van een relatief makkelijke poule. Alleen mits een dosis pech kunnen we toch nog belanden in een zogenaamde ‘Groep des Doods’, zoals elk groot toernooi die kent. Zo belandt al zeker Duitsland in pot 2 als het nummer twaalf op de FIFA-ranking. Gevolg van teleurstellende recente resultaten van die Mannschaft. De poulefase niet overleefd in Rusland, slechts een achtste finale op het jongste EK. Ook Portugal (achtste op FIFA-ranking) is een potentiële tegenstander, net als een derby tegen Nederland (twaalfde) tot de mogelijkheden behoort. Dan moeten Portugal en, wie weet, misschien ook Oranje natuurlijk wel nog de Europese barrages overleven. Met slechts drie overlevers geen evidentie.

Volledig scherm Brugse entente: Mignolet, De Ketelaere en Vanaken. © Photo News

Portugal kan ook nog in pot 1 terechtkomen, maar dan moeten Ronaldo en co hopen dat Italië de barrages niet overleeft. Naast het organiserende Qatar zijn de eerste zeven landen op de FIFA-ranking er zeker van topreekshoofd te zijn. Met nog amper wijzigingen te verwachten, zijn dat België, Brazilië, Frankrijk, Engeland, Argentinië, Italië en Spanje. De kwalificatie voor de Argentijnen als het nummer twee in de Zuid-Amerikaanse poule na Brazilië is slechts een kwestie van tijd, de Squadra moet nog een halve finale en finale in de barrages overleven.

Volledig scherm © Photo News

Bedenking: de Rode Duivels hebben het op de voorbije toernooien steeds getroffen met de loting. Net als Marc Wilmots lijkt ook Roberto Martínez steevast over een goeie konijnenpoot te beschikken. Twee keer Rusland viel ons te beurt uit pot twee, een keertje was dat Engeland toen beide landen al gekwalificeerd waren. Dan zou Martínez er meer baat bij hebben om een moeilijke(re) poule te loten, maar een iets minder moeilijke weg richting finale. Want zowel in Rusland als op het jongste EK kende de Spanjaard de zwaarst indenkbare route. In tegenstelling tot Wilmots op het EK 2016, toen de weg richting finale openlag. Tot verrassende Welshmen op een regenachtige avond begin juli het Belgische kaartenhuisje in elkaar deed vallen.

Witsel: “Vijfde groot toernooi betekent veel”

Rode Duivels niet langer het nummer één? Om meer dan louter prestige gaat het niet, maar mogelijk ontwaken we morgenvroeg niet langer als het absolute nummer één van de wereld. Brazilië (1.828 punten) dreigt België (1.834) immers voorbij te steken op de FIFA-ranking. Bij puntenverlies is het wachten op het resultaat van de Zuid-Amerikaanse clash tussen Argentinië en Brazilië, match die om half één Belgische tijd vannacht in het Estadio del Bicentenario in San Juan gespeeld wordt. Bij Belgisch verlies, volstaat een puntje voor Brazilië. Als de Belgen gelijkspelen, heeft de Seleçao een zege nodig. Bij een zege van de Rode Duivels in Wales is België automatisch zeker dat het voor de rest van het kalenderjaar nummer één van de wereld blijft. Volledig scherm © Photo News