“België valt als team uiteen als je ze frustreert”: WK-tegenstander meent te weten hoe het onze code kan kraken

Rode DuivelsDe mening van Roberto Martínez over de loting van het WK voetbal kan u hier lezen. Maar hoe denken onze tegenstanders over onze Rode Duivels als opponent? De bondscoach van Canada heeft alvast een opmerkelijke mening: “Ik heb twijfels of België als een ploeg functioneert.”

John Herdman (Canada): “België valt als team uiteen als je ze frustreert”

Canada wordt op 23 november de eerste tegenstander van de Rode Duivels op het WK in Qatar. Het land is pas aan zijn tweede WK-deelname toe, 36 jaar na het eerste in Mexico ‘86, maar toch zet bondscoach John Herdman een hoge borst op. De 56-jarige Engelsman is sinds 2018 bondscoach van Canada, nadat hij eerder zeven jaar de Canadese nationale damesploeg en daarvoor vijf jaar de Nieuw-Zeelandse nationale damesploeg leidde.

Quote België is een team dat zomaar kan uiteenval­len als je hen in hun spel kan frustreren, zoals Frankrijk in de halve finale van het vorige WK kon doen. John Herdman

“Voor Canada is dit een fantastische groep”, zegt Herdman. “België is uiteraard de favoriet om deze poule te winnen, al durf ik toch vraagtekens plaatsen bij de collectieve kracht van het team. België heeft heel veel bijzonder goeie voetballers, maar ik heb mijn twijfels of ze echt wel als een ploeg functioneren. Uiteraard weet ik dat ze jarenlang de FIFA-ranking hebben aangevoerd, dat zegt genoeg over hun kwaliteiten. Maar het is een team dat zomaar kan uiteenvallen als je hen in hun spel kan frustreren, zoals Frankrijk in de halve finale van het vorige WK kon doen.”

Volledig scherm John Herdman. © REUTERS

“Ik ben ongelooflijk trots op de manier waarop wij ons met Canada voor het WK hebben weten te plaatsen. De groepsfase van de CONCACAF als winnaar afsluiten, vóór Mexico en de Verenigde Staten, dat is echt wel een prestatie, hoor. Ik heb een jonge en enorm enthousiaste groep, en een groep die in elk geval wél altijd collectiviteit vooropzet. We hebben natuurlijk totaal geen ervaring met deelnemen aan een WK, maar dat gebrek aan ervaring kan net zo goed een voordeel blijken. Misschien zullen de tegenstanders ons onderschatten.”

“Naar het WK dat wij zelf organiseren in 2026 kijk ik met mijn team nog niet. Het land bereidt zich daar op voor, maar wij mogen als voetballers nog niet te ver vooruitkijken. Eerst een goed figuur slaan in Qatar. Met een jonge ploeg, boordevol talent. Zoals Jonathan David en Tajon Buchanan, ja. Twee jongens die ik heel hoog zitten heb, al was het maar omdat ze zo bescheiden blijven onder de successen die ze boeken.

Volledig scherm Jonathan David aan de bal. © AFP

Vahid Halilhodzic (Marokko): “België ken ik nog van WK in Brazilië als Algerijnse coach”

Op 27 november neemt België het op tegen Marokko, waar het een aantal vertrouwde gezichten zal tegenkomen. Zelfs de bondscoach, Vahid Halilhodzic, is een oude bekende van de Rode Duivels.

“In 2014 heb ik het op het WK in Brazilië als coach van Algerije nog opgenomen tegen België”, brengt de inmiddels 69-jarige Bosniër in herinnering. “We zijn in Belo Horizonte heel dicht bij een stunt gekomen, maar verloren uiteindelijk met 2-1. Ik ben het Belgische voetbal sindsdien blijven opvolgen. Dat er een aantal van mijn internationals in België voetballen is zeker ook geen nadeel.”

“Voor Marokko is het een moeilijke loting geworden. Kroatië is de vicewereldkampioen, België speelde vier jaar geleden de halve finale. En ik vind het een heel straffe prestatie van Canada dat ze in voor Mexico en de Verenigde Staten zijn geëindigd in de Noord- en Midden-Amerikaanse zone.”

Tissoudali: “Courtois is de enige die ik persoonlijk ken” Tarik Tissoudali (28) kijkt uit naar het duel tegen de Rode Duivels in Qatar. “Ik had eigenlijk op een groep met Brazilië gehoopt, omdat dat team zoveel sterren telt”, zegt de spits van AA Gent. “Maar België is ook wel leuk. Op papier is België de favoriet in de groep, maar op een toernooi kan van alles gebeuren. Wij zijn met Marokko niet de favoriet, maar wij willen graag stunten. Samen met België doorgaan, zou mooi zijn.” “Van de basiself van de Rode Duivels ken ik er maar één persoonlijk”, vertelt Tissoudali. “Ik ben sowieso een grote fan van Real Madrid, maar ook van hun doelman. Via Alexander Maes hebben we een gemeenschappelijke kennis. Met hem ben ik op bezoek geweest bij Courtois. Ik heb er een wedstrijd en een training meegepikt, we zijn ook samen wat gaan eten. Dat was heel leuk. Ik kijk ernaar uit om tegen hem te spelen. Het komt er nu op aan om fit en gezond te blijven.”

Volledig scherm Vahid Halilhodzic. © AFP

Zlatko Dalic (Kroatië): “Ik bid dat mijn oude roergangers Modric en Perisic gezond blijven”

Zlatko Dalic, de 56-jarige bondscoach van Kroatië, kijkt reikhalzend uit naar de confrontatie tegen de Rode Duivels in Qatar. Dat wordt op 1 december de slotmatch in groep F.

“De nummers twee en drie van het vorige WK, dat moet een leuke pot opleveren”, bedenkt hij. “Ik heb een enorm respect voor wat mijn collega Roberto Martínez met België heeft neergezet. Vier jaar de FIFA-ranking aanvoeren, dat is niet niks. Op het WK in Rusland had hij pech, België verdiende toen niet te verliezen van Frankrijk in de halve finale. Zoals mijn Kroatië in de finale ook de betere ploeg was maar toch de duimen moest leggen.

“Kroatië is sindsdien een jonge ploeg geworden, maar we kunnen nog steeds niet zonder de ervaring van onze roergangers Luka Modric en Ivan Perisic. Zonder hen erbij is Kroatië een andere ploeg. Ik moet bidden dat hen niks overkomt en dat zij in november nog een laatste kunstje op het wereldtoneel kunnen opvoeren in Qatar.”

“Ik wil Marokko en Canada zeker niet tekortdoen, maar België is duidelijk het sterkste team in onze WK-poule. Of Kroatië een kans maakt? Tja, ik vrees dat de jongere elementen in mijn groep nog wat ervaring missen. We zullen zien.”

