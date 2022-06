“België danste op het ritme van Hazard”: Spaanse sportkrant opvallend lovend voor Eden, onze analisten zijn dat een pak minder

Rode DuivelsDe meningen zijn verdeeld. Terwijl Jan Mulder en Marc Degryse niet bepaald hoog opliepen met de prestatie van Eden Hazard, gisteren in de 0-1-zege van de Rode Duivels in Polen , waren ze elders wél te spreken over onze aanvoerder. Vooral in het Spaanse AS, al is dat niet toevallig een Madrileense sportkrant. Of is dat toch eerder volharden in de boosheid?

Relatief weinig aandacht voor onze Rode Duivels vandaag in internationale media, al hebben de gebeurtenissen van gisteravond in Duitsland (5-2-winst tegen Italië) en in Engeland (0-4-verlies tegen Hongarije) daar natuurlijk veel mee te maken. Een bijdrage die wél opvalt, is die van het Spaanse AS. “België danst op het ritme van Eden Hazard", staat er vanochtend te lezen op de digitale thuis van de Madrileens gezinde sportkrant. “De internationale break was misschien een oase in de woestijn voor Hazard, die de laatste drie seizoenen slechts een schim was van de speler die hij ooit is geweest. De Belg heeft in dit Nations League-vierluik getoond dat die oase nog best een groot meer is en dat hij het voetballen nog steeds niet is verleerd", zo klinkt het daar onder meer. “Net als een week geleden mocht hij starten tegen Polen en hij speelde opnieuw een geweldige wedstrijd, al werd zijn knappe goal wel afgekeurd wegens erg nipt buitenspel.”

Bij AS zagen ze het dan ook bergaf gaan toen de wedstrijd van Hazard (en die van Batshuayi) er iets voorbij het uur opzat. “In dat uur dat hij tussen de lijnen stond, werd Hazard druk in het spel betrokken. De ‘madridista’ was actief, vroeg elke keer de bal wanneer hij dat kon en toonde ook lef als het erop aankwam. Met hem op het veld was België beter (...) maar toen Roberto Martínez hem en Batshuayi naar de kant haalde, was het nog afzien voor de Rode Duivels. Zeker met Robert Lewandowski voorin bij de tegenstander. Het mocht dan wel diens dagje niet geweest zijn, toch zag je de spanning op het gezicht van de Belgische verdediging”, zo staat er ook nog te lezen.

Bekijk ook. De afgekeurde goal van Eden Hazard:

In ‘Deviltime’ zagen ze het een pak minder rooskleurig in - die dans waar ze het in AS over hadden neigde voor Degryse & co eerder naar een slow. “Hij moet op de eerste trainingsdag, straks bij Real, keihard tonen dat hij wil spelen. Dat hij beter is dan Vinicius. Een zeer zware opdracht, maar als hij een beetje eer en motivatie heeft, dan doet hij dat", vindt onze huisanalist. En Jan Mulder treedt hem bij. “Hij moet vechten tegen alles en nog wat. Als hij dat niet doet, zou hij bij mij definitief op de bank belanden. Een Hazard in topvorm, zoals een paar jaar terug bij Chelsea, flitsend op de vierkante meter zoals Salah, in z’n grote doen, dribbelen op een heel kleine ruimte en scoren; dat zit er nu totáál niet in.” Waarop Degryse: “Vandaag speelde hij 66 minuten in een wedstrijd waar het tempo, eerlijk gezegd, er één was van de laatste wedstrijd van het seizoen. Ik denk dat hij blij was dat hij naar binnen mocht.”

Tot slot zette gelegenheidsgast Tomas Radzinski nog een één tweetje op met Mulder:

Radzinski: “Heeft hij bij Real eigenlijk al een goeie match gespeeld? Waarom wil je bij een club blijven waarbij je nooit echt een goeie match hebt gespeeld?”

Mulder: “Het heet niet voor niks betaald voetbal en dat betalen zit wel goed daar in Madrid.”

Radzinski: “Wil je de wereldbeker winnen? Of goed betaald worden?”

Mulder: “Ik weet wel wat je dan wilt: dat geld incasseren. De wereldbeker winnen interesseert die lui niet meer. Ze zeggen wel altijd dat het om de prijzen gaat... Welnee!”

Bekijk ook. De hoogtepunten uit Polen-België

