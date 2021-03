Bekijk hier de hoogtepunten uit Tsjechië-België

Rode Duivels Rode Duivels verspillen ondanks vroege achter­stand weinig energie aan Wales en starten perfect aan WK-kwalifica­ties

24 maart België heeft z’n start in de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar niet gemist. De Rode Duivels rekenden in Leuven al bij al eenvoudig af met Wales, dat wel snel op voorsprong kwam. Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard en Romelu Lukaku tekenden voor de Belgische goals.