BEKIJK. Bondscoach Martínez pakt rood in blessuretijd en wordt in Nederland vervangen door Henry: “Spelers een etentje betalen”

Rode DuivelsRood vond hij het zelf niet. Geel misschien wel. Roberto Martínez pakte in blessuretijd van België-Wales rood nadat de bondscoach de bal even bijhield. “De aanvoerder heeft me gezegd dat ik de spelers nu een etentje moet betalen.” Thierry Henry zal zondag tegen Nederland op de bank zitten.

Opvallend: in blessuretijd van België-Wales slikte bondscoach Roberto Martínez een rode kaart. Na een tackle van Meunier op counter van Wales ging de bal buiten. Die rolde tot bij Martínez. De Spanjaard wipte het leer op met de tip om hem dan even bij zich te houden. Niet naar de zin van scheidsrechter Ali Palabiyik, die de bondscoach trakteerde op een rood karton. Martínez riep de Turk nog wat na, maar moest onherroepelijk naar binnen. Assistent Thierry Henry maakte dan maar de laatste minuten vol voor de dug-out van de Rode Duivels.

“Ik denk niet dat het een rode kaart was. Ik probeer de bal vast te nemen en hierdoor vertraagt het spel. Geel had misschien gekund, maar nooit rood (lacht) De aanvoerder heeft me gezegd dat je in België bij een rode kaart een etentje moet betalen”, vertelde Martínez over de fase.

Volgens de UEFA-reglementen is een speler of teamofficial automatisch geschorst voor de volgende wedstrijd. Bij zware inbreuken komt de zaak voor de Disciplinaire Commissie, maar dat zal hier niet nodig zijn. In Amsterdam zal dus niet Martinez op de bank zitten, maar zal zijn eerste assistent Henry de honneurs waarnemen.

Martínez over de match: “We wilden winnen, dat hebben we gedaan. Je zag twee verschillende helften. Het tempo en de communicatie waren goed voor rust. We vonden de ruimte tegen een defensieve tegenstander. We creëerden ook veel kansen en verdedigden goed. In de tweede helft was het geen tactisch probleem, maar we probeerden wat minder de één-tegen-éénsituatie op te zoeken. De bal ging minder vlot rond. Daadoor kregen zij de kans en scoorden ze ook. Maar ik ben blij dat we de wedstrijd daarna goed hebben uitgespeeld.”

Over de prestatie van debutant Zeno Debast reageerde hij opgetogen. “Ik heb ervan genoten. Een jonge kerel met zoveel zelfvertrouwen en zoveel zin om te leren. Nu zal hij nog verder leren in deze internationale wedstrijden. Dit was een van de meest indrukwekkende debuten in de laatste jaren bij de Rode Duivels.”

