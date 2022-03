Batshuayi steelt bij aankomst in Tubeke de show met opvallende outfit en blitse bolide van bijna half miljoen euro

Een aan- en afrijden van wagens in Tubeke vandaag. Voor deze interlandbreak met oefenmatchen tegen Ierland en Burkina Faso selecteerde bondscoach Roberto Martínez enkel spelers met maximaal 50 caps. Onder meer Kaminski, Tielemans - straks met aanvoerdersband -, Vanaken, Foket, Faes en Vanzeir arriveerden in het nationaal oefencentrum, al dan niet gebracht door vrienden of familie. Voor Siebe Van der Heyden was het zijn eerste selectie. Een dikke knuffel aan zijn vriendin mocht dus niet ontbreken alvorens hij ging kennismaken.

De laatste die de parking opdraaide, was ongetwijfeld de opvallendste. Niet toevallig Batshuayi. Hij arriveerde net als bij de vorige interlandperiode in zijn Mansory Venatus. Oorspronkelijk is het een Lamborghini Urus, maar die is door de gespecialiseerde tuner Mansory onder handen genomen en tot de Mansory Venatus gedoopt. Prijskaartje: 445.000 euro. Paardenkracht: 605 pk. Maximsnelheid: 310 kilometer per uur.