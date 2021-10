Batshuayi minstens 10 dagen out door verrekking in de dij

HLN Sportcast Dante Vanzeir toont in HLN Sportcast begrip voor stevige kritiek Courtois: “Veel mensen onderschat­ten wat topsport teweeg kan brengen”

Thibaut Courtois haalde gisteren verschroeiend uit richting UEFA en FIFA. “Ze denken enkel aan het geld in hun zakken”. In een nieuwe HLN Sportcast bespreken Union-spits Dante Vanzeir en analist Marc Degryse Courtois’ uitspraken bij gastheer Jonas Decleer en kaarten ze na over de mislukte Final Four van de Rode Duivels.

