Batshuayi is z’n blitse zelve bij aankomst in het Cardiff City Stadium

Rode Duivels “Zijn we al vergeten dat het op het EK óók niet goed was? Vijf tot zes weinig fitte basisspe­lers, dat kan niet”

De 1-4 van de Rode Duivels tegen Nederland blijft op de maag liggen. In de VTM-studio in de aanloop naar België - Polen vond Marc Degryse die Belgische sof niet meteen een verrassing. De analist kaart de veel te weinig fitte selectie aan als grootste boosdoener. “Zijn we al vergeten dat het op het EK vorig jaar ook niet goed was? Toen waren we ook niet fit, net als in deze Nations League nu. Op internationaal niveau kan dat niet meer. Eén uitzondering aan 80 of 90% ok, maar niet zoals tegen Oranje vijf tot zes spelers die al maanden niet meer op hoog niveau gespeeld hebben. Lukaku, Eden, Witsel, Meunier, Alderweireld, Castagne die ook uit blessure komt... Tegen een tegenstander die wel wekelijks op internationaal niveau speelt, is dat fataal.”

8 juni