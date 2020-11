Batshuayi doet het weer: hij bezorgt experimentele Duivels met twee goals nog onverwachte zege

Hoe minder we schrijven over de eerste helft, hoe beter. Het Leuvense decor aan den Dreef oogde verfrissend, maar vrolijk werd je niet van het voetbal van de Duivels. Traag tempo, niet de minste samenhang, zero kansen. Debutant Lukebakio raakte niet één keertje zijn mandekker Cömart voorbij, Batshuayi was een ondankbaar aanspeelpunt en op rechts werd Praet zelden gevonden. Bovendien speelde Bornauw net zoals tegen Ivoorkust voor brokkenpiloot. Ook op zijn eerste basisplaats zal de verdediger van Köln niet met een prettig gevoel terugkijken. Beoordelingsfout op een lange bal, genadeloos afgestraft door Mehmedi in minuut 12. Mechele verijdelde de 0-2 van Zuber.

Slik. Ongetwijfeld ook voor Martínez, die vooraf nog gesteld had dat we na deze match “veel wijzer zouden zijn”. Hij bracht Tielemans voor Dendoncker. En die toonde meteen dat hij al een stap verder staat. Nam de ploeg op sleeptouw. Chapeau, Youri. Met een pass in één tijd op Batshuayi stelde hij Michy in staat Mvogo te kloppen met een prima schot in de verste hoek. Batsman op zijn best. En het werd nog mooier voor de kleurrijkste der Duivels, nadat Foket en Delcroix Chadli en Vertonghen kwamen vervangen.

Ondanks dat een gretig Zwitserland weer de bovenhand nam en dreigde via Widmer, scoorde Batshuayi opnieuw. Lukebakio nu wel met de goeie voorzet en de ingevallen Foket die de spits vond. Het gevolg liet zich raden. Controle, draaibeweging en pats: 2-1! Een fenomeen, Michy. Bij Crystal Palace is hij na Zaha, Ayew en Benteke pas de vierde spits, maar zijn 21ste goal in 32 interlands. Een zekerheid straks in de EK-selectie.

