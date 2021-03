Basisplaats tegen Rode Duivels wenkt voor mislukte Clubspits Krmencik: “Gebrand om ongelijk van ‘de Belgen’ te bewijzen”

“Als ik terug in Brugge moet gaan voetballen, dan blijft mijn familie deze keer achter in Tsjechië.” Om maar te zeggen dat Michael Krmencik en zijn gezin het niet naar hun zin hadden in België – een terugkeer deze zomer lijkt overigens volledig uitgesloten. Met 6 goals in 15 matchen rekende de Tsjechische spits bij PAOK Saloniki in een mum van tijd af met elf ellendige maanden bij blauw-zwart, dat maar liefst zes miljoen euro neertelde voor Krmencik. “Een spits móet scoren”, grijnst Krmenciks makelaar Daniel Smejkal. “Dat was het grote probleem bij Club. Bij PAOK was hij meteen gelanceerd. Niet alleen scoort hij goals, ook ligt hij goed in de groep en is er veel appreciatie.”