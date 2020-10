Bang afwachten: Lukaku niet op laatste training, raakt hij fit voor vanavond?

Je verzaakt daags voor een wedstrijd niet zómaar aan de training. Lukaku is niet kleinzerig, en hij zal niet voor zijn plezier zijn meegevlogen naar IJsland. Anders had hij zich wel 'couldn't get fit' verklaard. Navraag bij collega-Italiaanse journalisten gisteravond laat leert ons dat wel degelijk sprake zou zijn van 'een ongemak'. En Inter is al geen makkelijke klant om als Belgische voetbalbond mee te onderhandelen. Het wordt bang afwachten of Romelu Lukaku straks voldoende fit is. Zoniet neemt Michy Batshuayi ongetwijfeld zijn plaats in.