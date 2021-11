Balans van Martínez in kwalificatiewedstrijden is indrukwekkend, blijft dat ook zo tegen Wales? “We zijn aan onze stand verplicht om te winnen”

Terwijl andere toplanden met punten durven morsen - wereldkampioen Frankrijk verslikte zich begin september nog in Bosnië en Herzegovina - slaagt Martínez er keer op keer in om zijn Duivels met de juiste ingesteldheid aan de aftrap te brengen. Ongeacht de kwaliteiten van de tegenstander. Hij prees na de zege tegen Estland dan ook terecht de winnaarsmentaliteit van deze groep Duivels. “Ik ben heel tevreden. Het hele team was op niveau. We wonnen de voorbije jaren 25 van onze 27 kwalificatieduels. Dat is iets wat we moeten onthouden, want het is niet makkelijk. Om zo’n cijfers te halen moet iedereen altijd voor de volle honderd procent gefocust zijn. En dat was ook deze campagne het geval. De mentaliteit van de jongens is uitstekend.”