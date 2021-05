Axel Witsel wil er absoluut bij zijn op “zijn laatste EK”: “Martínez heeft me niet geselecteerd om me een plezier te doen”

Rode Duivels Er kómt een statement voor mensenrech­ten, maar hoe?

30 maart Het valt aan te raden om een paar minuten vóór de aftrap in te schakelen. De Rode Duivels zullen voor hun match tegen Wit-Rusland een statement maken over de mensenrechten in Qatar, zoals onder meer Duitsland, Nederland en Noorwegen dat al deden. Bij de bouw van de WK-stadions zijn duizenden arbeiders overleden. Het ging om mensen die werkten voor een minimumloon in mensonterende omstandigheden. De voetbalwereld reageerde de laatste tijd collectief verontwaardigd, met vanavond dus ook een actie van de Rode Duivels. Hoe die er precies zal uitzien, valt af te wachten. Bij de voetbalbond bevestigt men de plannen, maar kan men niks kwijt over de inhoud.