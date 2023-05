Axel Witsel stopt als Rode Duivel: “Wil meer tijd doorbrengen met familie en me focussen op club”

KIJK. Tedesco in maart over niet-selectie Witsel: “Heb het hem persoonlijk verteld”

Na Eden Hazard, Toby Alderweireld en Simon Mignolet is Axel Witsel de volgende van de ‘Gouden Generatie’ die het voor bekeken houdt bij de Rode Duivels. De middenvelder van Atlético Madrid werd in maart gepasseerd door Domenico Tedesco in zijn eerste selectie, waarop Witsel de eer nu aan zichzelf houdt. “Na bijzonder hard te hebben nagedacht, kondig ik met veel emoties mijn afscheid aan bij de nationale ploeg”, schrijft de 34-jarige Witsel op sociale media. “Het was een hele eer om mijn land 15 jaar lang te mogen vertegenwoordigen. Maar nu is het belangrijk voor mij om meer tijd te kunnen doorbrengen met mijn familie en me te focussen op mijn club. De nieuwe generatie zal ons ongetwijfeld nog meer geweldige momenten bezorgen.”

Witsel was jarenlang een steunpilaar op het middenveld bij de Duivels en bleef onder Roberto Martínez, ondanks toenemende kritiek, incontournable. In totaal verzamelde hij liefst 130 caps, daarmee moet Witsel enkel recordinternational Jan Vertonghen voor zich dulden. Witsel was in al die jaren goed voor 15 goals en 8 assists en was erbij op vijf grote toernooien.

Eind april gaf vader Thierry Witsel nog aan dat Witsel nog steeds in een selectie voor de Rode Duivels geloofde. “Natuurlijk was hij ontgoocheld door zijn niet-selectie, maar de deur is nog niet gesloten. Helemaal niet. Hij gaat nu de interlands in juni afwachten wat er gaat gebeuren”, aldus Witsel senior toen. “Ik denk dat Axel inwendig nog de capaciteiten heeft, de mogelijkheid om voor België te spelen. Hij is nog bekwaam om in eender welke club en ook de nationale ploeg te spelen.”

KIJK. Thierry Witsel eind april: “Deur is nog niet gesloten voor Axel bij Rode Duivels”

