Axel Witsel met succes geopereerd: “Achillespees nog in goede staat”

Rode Duivels KIJK DADELIJK LIVE. Roberto Martínez reageert op de loting voor de Final Four van de Nations League

3 december De Rode Duivels nemen het in de halve finale van de Final Four van de Nations League op tegen Frankrijk. Op 7 oktober kijken ze Les Bleus in de ogen in Turijn. Daarna volgt een finale tegen Italië of Spanje. Wat denkt bondscoach Roberto Martínez daarvan? Kijk hier live naar zijn reactie.