Axel Witsel is vandaag al geopereerd aan gescheurde achillespees

Rode DuivelsDe EK-droom van Axel Witsel lijkt uiteengespat na een gescheurde achillespees, zaterdag opgelopen bij Borussia Dortmund . Witsel werd vandaag al geopereerd in België, in principe heeft hij een zestal maanden nodig om fit te raken. Staat Witsel voor een Mission Impossible?

Op 11 juni 2021 - exact over vijf maanden - staat de openingsmatch Italië -Turkije van het al eerder met één jaar uitgestelde EK voetbal gepland. Een dag later speelt België tegen Rusland. De kans dat Witsel dan op het veld staat lijkt erg klein. “We hebben een mirakel nodig”, zei vader Thierry Witsel gisteren aan onze redactie. Bondscoach Roberto Martinez wil als optimist Witsel nog hoop geven: “Dit is niet het moment om na te denken of hij het EK zal missen of niet. We wachten tot de laatste seconde om de selectie bekend te maken, dan krijgt hij zoveel mogelijk tijd om volledig fit te geraken.”

Witsel werd gisteren in eerste instantie al onderzocht in een ziekenhuis in Dortmund. Zijn club Borussia meldde daarna dat hij officieel maanden buiten strijd zal zijn. De teneur van de eerste berichten wezen op een volledig afgescheurde linkerachillespees. Dr. Geert Declercq die deel uitmaakt van de medische staf van de Rode Duivels onderzocht Witsel daarna nog eens extra. Hij is ook degene die Witsel vandaag al met succes heeft geopereerd. Nu zal de middenvelder onder de handen van physiotherapeut Lieven Maesschalck verder revalideren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Lieven Maesschalck. © BELGA

Witsel wacht dus een verjaardag in mineur: dinsdag wordt hij 32 jaar. Hij liep de blessure zaterdag op in het Bundesligaduel tussen RB Leipzig en Borussia Dortmund (1-3), zonder dat er een contact mee gemoeid was. Bij een eenvoudige pass van ploegmaat Thomas Delaney na een klein half uur liep Witsel richting de bal, maar zakte hij bij het afzetten door zijn enkel. Hinkend en ondersteund door twee stafleden verliet Witsel het veld. De tranen in zijn ogen verklapten dat hij toen al voelde dat het om een ernstige blessure ging. De club liet ook al vrij snel weten te vrezen voor een achillespeesblessure. Fenomeen Erling Haaland stak Witsel zelfs nog tijdens de match een hart onder de riem door een van zijn goals te vieren zoals Witsel, met gekruiste armen.

Volledig scherm Haaland zoals Witsel een goal viert: met gekruiste armen. © EPA

Bij een volledig afgescheurde achillespees - zoals bij Witsel het geval is - rekenen specialisten op een revalidatie van minstens zes maanden. De snelste schema’s spreken over vijf maanden, maar er is ook nog een maand nodig om topfit te raken. Zo lijkt Witsel zich in het worstcasescenario niet veel illusies te moeten maken voor het EK.

Bondscoach Martinez wil het moreel van Witsel wel hooghouden door niet nu al over het EK te praten. “We zijn pas januari. We moeten niet uitsluiten dat hij aan het EK kan deelnemen. Een scheur (van de achillespees, red.) heeft vier tot zeven maanden tijd nodig om te helen, het hangt mee af van de eerste weken van de revalidatie en de mentale sterkte van Axel. We moeten nu geen voorspellingen doen. Witsel is een snelle genezer en ging in het verleden goed om met blessures.”

Volledig scherm © Photo News

Martinez had gisteren zelf contact gezocht met Witsel: “Ik stelde tevreden vast dat hij sterk en positief is. (...) We geven Axel zoveel tijd als nodig om te beslissen (over het EK, red). De eerste week van juni is het moment om de situatie te bevestigen.”

Een andere Rode Duivel liep begin dit seizoen een gelijksoortige blessure op. Matz Sels scheurde half juli op training bij Racing Straatsburg zijn linkerachillespees. Bijna zes maanden later zit hij op schema voor zijn revalidatie, maar speelklaar is hij nog niet. “Ik hoop wel in februari weer wedstrijdfit te zijn”, aldus Sels. Zijn revalidatie bestond onder meer uit twee weken gips en daarna moest hij zes weken een speciale botschoen dragen. Dik vier maanden na zijn blessure mocht hij weer beginnen met loopoefeningen: “Maar elke blessure is anders, misschien revalideert Witsel nog sneller dan mij”, zo hoopt Sels.

Volledig scherm Matz Sels © Instagram Sels

Pas zijn eerste zware blessure

De achillespeesblessure van Witsel staat in schril contrast met zijn beperkte blessuregeschiedenis. In de veertien jaar die Witsel al profvoetbal speelt, was hij amper 95 dagen buiten strijd door letsels, en miste hij zo slechts 17 wedstrijden op clubniveau. Een van die blessures liep hij dan nog buiten het veld op: zo viel hij in december 2019 ongelukkig over een kinderhekje aan de trap waarbij hij zijn gezicht en neus verwondde. Ook bij de nationale ploeg was Witsel vaak present, zo bewijzen zijn 110 caps. In totaal miste hij amper zes interlands door blessure.

Lees ook: