Axel Witsel is amper 5 maanden na zijn gescheurde achillespees helemaal terug: “In de achtste finale wil ik er helemaal staan”

Rode Duivels Geen groeps­winst? In deze gevallen kunnen de Rode Duivels nog tweede of derde in de poule eindigen

18 juni De Rode Duivels staan binnenkort in de achtste finales van het EK. Maar Lukaku en co zijn wel nog niet zeker van groepswinst. Bij een gelijkspel of zege tegen Finland is dat altijd het geval. Maar bij een nederlaag kunnen de Belgen zelfs nog tweede (wat hen in de makkelijke tabelhelft brengt) of derde eindigen in de groep. De (quasi onmogelijke) scenario’s op een rij.