Axel Witsel geeft EK nog niet op: “Ik werk hard en het belangrijkste is dat ik goed genees”

Axel Witsel geeft het EK nog altijd niet op. De middenvelder van Borussia Dortmund scheurde in januari zijn achillespees en onderging een zware operatie, maar hij is dus nog steeds strijdvaardig. “Ik leef van dag tot dag. Ik breek er mijn hoofd niet over, ik denk nu nog niet aan het EK. Ik werk hard en het belangrijkste is dat ik goed genees, zoals ik al zei, zodat ik nog drie of vier mooie jaren heb.”