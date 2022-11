Arthur Theate trekt met duidelijk doel naar WK, zo onthult hij in Deviltime: “Ik hoop een match te spelen”

KIJK. Theate beschrijft het moment waarop hij zijn selectie vernam

Arthur Theate was door het dolle heen toen hij bij Rennes zijn selectie voor het WK voetbal vernam. Hij mocht samen met ploegmaat Jérémy Doku de afreis maken. “Dat we allebei hier zijn is mooi voor ons en de club, ook bij Rennes staan we als twee Belgen dicht bij mekaar.” Het blijft afwachten of hij op dit WK speelminuten zal krijgen, al is dat wel zijn ambitie. “Ik ben hier om ervaring op te doen in zo’n grote competitie, om te leren en van het moment te genieten, maar ik hoop een match te spelen. Als de coach mij een kans geeft, zal ik alles geven.” Bij Rennes speelt hij in een viermansverdediging, maar eerder fungeerde hij ook al in een driemansdefensie zoals bij de Duivels. “Bij Rennes is het wat anders, maar ik zie dat als een goede ervaring.”