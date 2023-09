ANALYSE. “Enkel Tedesco weet waarom het vandaag ‘niet zinvol’ is om Vermeeren op te roepen”

Na blessures Courtois en De Bruyne maakt een bondscoach zich zorgen: hoe fit is Romelu Lukaku nog?

Drie is ondertussen nog een halve. Thibaut Courtois? Kruis erover voor maanden. Kevin De Bruyne? Bondscoach Domenico Tedesco ziet het met lede ogen aan: zijn aanvoerders- en sterkhoudersgroep is gedecimeerd. Iemand nog een idee waar Romelu Lukaku zit en hoe hard hij traint? En welke Rode Duivels in buitenlandse loondienst speelden afgelopen weekend dan wel?