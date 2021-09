Analist Gilles De Bilde over de mogelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Tsjechië en de 100ste cap van Lukaku: “Een magisch moment voor hem”

Bondscoach Roberto Martínez zei vandaag op de persconferentie dat hij met zijn sterkst mogelijke ploeg zal starten. Waar denkt De Bilde dat onze bondscoach zal wijzigen? “Er zijn drie mogelijkheden”, aldus de ex-Gouden Schoen. “Jan Vertonghen is fit en trainde mee. Hij zal hoogstwaarschijnlijk starten. Op het middenveld kan Tielemans zijn plaats opnieuw innemen ten koste van Vanaken. Hij trainde ook mee vandaag. Op de rechterflank zal Castagne waarschijnlijk in de ploeg komen en zo krijgen we drie wissels. Het zal ook nodig zijn, want Tsjechië is de betere ploeg uit de poule. We hadden het in de heenwedstrijd moeilijk en konden met moeite een 1-1 gelijkspel uit de brand slepen.”