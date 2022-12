“Als ze er hier uitgaan, dan heeft Roberto Martínez een groot probleem”: Degryse en Mulder schatten het belang van Kroatië in voor de bondscoach

Rode Duivels Ze beseffen dat het bittere ernst is: enkel bij Meunier kan er lachje af, voor de rest toch vooral gefocuste blikken tijdens Duivelse wandeling

Of het nu voor een vriendschappelijke wedstrijd is, of voor een allesbeslissende partij op het WK voetbal; aan vaste tradities wordt niet geraakt. Zo gingen de Rode Duivels ook vandaag weer nog eventjes de benen strekken in de aanloop naar de clash met Kroatië, vanmiddag om 16u in het Ahmad bin Ali Stadium. Enkel bij Thomas Meunier kan er een lachje af, voor de rest zien we toch vooral gefocuste blikken bij Thibaut Courtois, Youri Tielemans en andere Kevin De Bruynes. Ook de geschorste Amadou Onana wandelde trouwens mee. Wordt het, zonder dat hij speelt, zijn laatste wandeling op Qatarese bodem? Of schenken zijn teammaats hem nog (minstens?) een extra wedstrijd? Het antwoord kennen we rond de klok van zes.

10:50