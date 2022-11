“Als keuzes van Martínez mislukken, zal de buitenwereld echt vragen om iemand anders”: Mulder en Degryse in ‘Deviltime’ over de druk op de bondscoach

Rode Duivels RECONSTRUC­TIE. Zorgen contractpe­ri­ke­len Martínez voor nieuwe soap? Zo heftig verliep WK 2002 met Waseige: van chaos op luchthaven tot zelfs persboycot

Bondscoach Roberto Martínez weet nog niet of hij zijn na het WK aflopend contract verlengd ziet of niet. Is een nieuwe soap in de maak? Op het WK 2002 zorgden contractperikelen rond Robert Waseige voor chaos bij het vertrek en zou het toernooi turbulent verlopen met zelfs een persboycot. Een reconstructie.

19 november