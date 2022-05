Als je van de Duivel(s) spreekt... Martínez maakt vandaag ruime selectie voor vierluik Nations League bekend, mét Hazard

Klokslag 12 uur in Tubeke. Dan weten we wie in de selectie zit voor de vier (!) Nations League-wedstrijden in juni. In Brussel tegen Nederland en Polen. Een week later in Wales en opnieuw tegen Polen – deze keer in Warschau. Het maakt dat onze Rode Duivels de komende weken nog niet kunnen genieten van wat welverdiende rust of vakantie. En dat na een al slopend seizoen.