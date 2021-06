Als Dendoncker rol van Witsel met verve wil invullen: meer op de voeten teren, minder op de longen

Rode DuivelsEen loper, want hij draaft als geen ander. Meer dan 13 km in een match: het is niet iedereen gegeven. Een loper ook, want hij is passe-partout van de Rode Duivels. Centraal achterin, op ‘8’ of op ‘6’: Leander Dendoncker (26) is Leander De Loper. Met zijn basisplaats krijgt-ie vanavond tegen Griekenland om te bewijzen dat hij de geknipte man is om de afwezigheid van Axel Witsel op te vangen.

Allereerst: Leander Dendoncker is niét Axel Witsel. Hij heeft niet die rust aan de bal, die recuperatie, die balvastheid die van Witsel een wereldtopper maken. Er is geen tweede Witsel, daarover zijn we ’t allemaal wel eens ondertussen. Maar, anderzijds, heeft Dendoncker meer dan genoeg troeven om de rol van Witsel alvast tijdelijk over te nemen. Dendoncker ontgoochelt nooit. Het ideale wisselstuk. De passe-partout voor alles tussen keeper en aanval. Dat Roberto Martínez slechts vijf verdedigers selecteerde, is omdat hij Dendoncker als back-up ziet. De veelzijdigheid zelve, maar vóór alles een loper. De Marathon Man van Wolverhampton. In de lijstjes van meest gelopen meters staat onze landgenoot steevast bovenin. ’t Is omdat trainer Nuno Espírito Santo hem dit seizoen ook geregeld centraal achterin gebruikte, of z’n cijfers waren nog indrukwekkender. Druk zetten, passlijnen afsnijden, duels winnen, tackles, aanjagen: Dendoncker beheerst het allemaal.

Gehoorzame waterdrager

Wil hij de rol van Axel Witsel echter met verve invullen, zal hij minder op zijn longen, maar meer op zijn voeten moeten teren. Bij de Duivels moet de bál het werk doen. Hij moet als het ware Axel Dendoncker of Leander Witsel worden. Geen onmogelijke opdracht lijkt ons, want de intelligentie heeft hij. Het aanvallend ingestelde instinct – Dendoncker rukt van nature graag mee op, en mág dat ook bij Wolves – zal hij moeten leren bedwingen. De bal opeisen wordt cruciaal, dat aantal balcontacten moet gevoelig opgekrikt, de wisselwerking met Youri Tielemans (en een rijtje hoger Kevin De Bruyne) zal er alleen maar bij varen. Bouwer worden in plaats van breker. Naast zijn intelligentie is Dendonckers grootste troef zijn tactische discipline. De meest toegewijde der middenvelders. Gehoorzame waterdrager. Waar hij bij Wolverhampton wel in de box mag komen, moet hij in staat zijn om bij de Duivels de klik te maken.

Wisselstuk

Tot vierentwintig uur voor de eerste groepswedstrijd tegen Rusland, zijnde 11 juni om 21u, mag elke bondscoach één geblesseerde speler vervangen. Tot dat moment wil Martínez wachten om Witsel uitzicht te bieden op speelmogelijkheden op het EK. Is hij fit, wordt Dendoncker wisselstuk voor de defensie. Haalt Witsel het niet, is het Dendoncker die als defensieve middenvelder de lijnen zal uitzetten. De WK-kwalificatiematch tegen Tsjechië eind maart (1-1) was in die optiek een valse noot. België kreeg het middenveld, met Dendoncker op 6, geen enkel moment onder controle. Benieuwd of De Loper nu wél in het slot past.

