Alles wat u moet weten over de ‘Duivelsbubbel’: “De schrik voor corona zit er nog altijd in”

“De bubbel van de Rode Duivels is zestig à zeventig personen groot”, vertelt Rosier. “Dat omvat de complete spelerskern en staf. Dus ook de koks, materiaalmannen, ... Van zodra een speler hier aankomt, wordt hij getest en gaat hij in isolatie op zijn kamer. Vanaf er een negatief resultaat is, mag de kamer worden verlaten. De term ‘bubbel’ is trouwens relatief. Spelers mogen vrij in het hotel bewegen, al heeft iedereen op elk moment een masker aan en wordt er aan tafel anderhalve meter afstand gehouden. Van close contacten is dus geen sprake, maar de bubbel verlaten en weer terugkeren, is uit den boze.”