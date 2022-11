Alleen winst tegen Kroatië volstaat: onmondige Rode Duivels flirten nu al met exit na pijnlijk verlies tegen Marokko

Wat een domper. Werd de Belgische wanprestatie tegen Canada nog gemaskeerd door het resultaat, gingen onmondige Rode Duivels tegen Marokko met de billen bloot. Twee Marokkaanse en niet eens onverdiende goals na de pauze kwamen erg hard aan. Omdat Kroatië enkele uren later met 4-1 van Canada won, zijn de Rode Duivels verplicht om donderdag te winnen van de vicewereldkampioen. Bij een draw tegen Kroatië is het alleen in theorie nog mogelijk om de achtste finale van het WK te bereiken. Het definitieve einde van een geweldige generatie lijkt nabij.

De grootste verrassing viel al enkele uren voor de aftrap uit de ijle Qatarese lucht. Roberto Martínez die zowaar fors sleutelde aan zijn elf en deels gehoor gaf aan de roep van het volk. Onana erin voor Tielemans. Maar ook Dendoncker verloor zijn plaats achterin aan Castagne, waardoor Meunier op rechts kwam. Ook Carrasco, het gevaar-Hakimi indachtig, moest plaats ruimen voor Thorgan Hazard. Dat leek al snel de goeie keuze. In tegenstelling tot woensdag, hadden de Duivels overwicht. Met één belangrijke kanttekening: Marokko koos niet voor de aanvallende pressing van Canada en ging voor die ene counter in de rug van onze verdediging.

De Duivels controleerden, maar ook niet meer dan dat. Nauwelijks een kans werd er gecreëerd tegen het prima georganiseerd Marokkaans blok. Meunier op Monir, die verrassend in doel stond omdat een zieke Bono nog ultiem nog was afgehaakt. Onana, gevaarlijk in het luchtruim, kopte een vrije trap van De Bruyne over. Maar pakte na te fors ellebogenwerk opnieuw geel en mist de derde groepsmatch tegen Kroatië. Gaandeweg kwam Marokko opzetten en vlak voor de rust zag Ziyech zijn vrije trap zomaar in doel belanden. Positiebuitenspel van Saïss verbrodde dat Marokkaanse feestje nog.

In minuut 73 hadden we die levenslijn niet meer. Met een nieuwe scherp aangesneden vrije trap scoorde Sabir wel de 0-1. Courtois verrast aan zijn eerste paal. Inschattingsfout. ‘San Tibu’ is dan toch menselijk. Maar met de Duivels ging het van kwaad naar erger. Op de flanken waren Meunier en Thorgan geen meerwaarde, voorin irriteerde Batshuayi. Als ‘Batsman’ niet scoort, is hij vooral stoorzender. En ook De Bruyne was weer ondermaats. Opvallend slordig in de passing. Martínez sloeg zwaar aan het wisselen. Tielemans, Mertens, Trossard, De Ketelaere en uiteindelijk ook Lukaku maakten hun opwachting. Zonder resultaat. Alleen Mertens kon met een poging op Monir dreigen. Veel te weinig.

Potdicht zat het achterin bij de Marokkanen, wiens tactisch plan tot in de perfectie uitgevoerd werd. Zo werd het in het Thumama Stadium opnieuw een pijnlijk Belgisch verhaal. De tweede goal van Aboukhlal in blessuretijd zorgde nog voor Marokkaanse extase. Met Courtois op kop, stormden de Belgen de kleedkamer in. De kopjes naar beneden. De Duivels met de rug tegen de muur, want later op de dag won Kroatië met maar liefst 4-1 van Canada. Donderdag is winst een must. Want bij een draw, moet Marokko al met vier goals verliezen van het al uitgeschakelde Canada.

We kunnen alleen maar hopen dat De Bruyne er donderdag wel staat, dat Courtois foutloos blijft en Lukaku fitter is. Is er nog een Duivelse redder in huis?

Pijnlijke statistieken voor Rode Duivels: • België verloor zeven van de laatste negentien wedstrijden (W9, G3), net zoveel als in de voorgaande 74 interlands bij elkaar (W57, G10). • België leed voor het eerst in veertien WK-groepswedstrijden een nederlaag (W8, G5), het verlies tegen Marokko maakte tevens een einde aan een zegereeks van acht WK-groepsduels. • Alleen op het WK 1930 scoorde België minder vaak in de eerste twee wedstrijden (0 keer) dan in de eerste twee wedstrijden van het WK 2022 (1); in 2018 scoorde België in totaal acht keer in de eerste twee WK-duels. • België speelde het vijftigste WK-duel en werd de derde natie die zijn vijftigste WK-wedstrijd verloor, na Engeland in 2002 (tegen Brazilië) en Spanje in 2010 (tegen Zwitserland). • België loste tien schoten tegen Marokko, het hoogste aantal voor de Belgen in een WK-groepsduel waarin het niet scoorde sinds 1994 tegen Saudi-Arabië (25). Volledig scherm © Photo News

