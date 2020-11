Alderweireld openhartig in gesprek met Mulder: “Mijn kindjes vragen zich vaak af waar papa is. Dat is heel lastig”

Rode DuivelsToby Alderweireld is de laatste gesprekspartner van Jan Mulder tijdens deze interlandperiode. De verdediger van Tottenham heeft het onder meer over zijn relatie met José Mourinho, het WK in Rusland en zijn gezin.

Voor Alderweireld was het voor deze interlandbreak niet lang geleden dat hij nog eens in het land was. Met Tottenham kwam hij naar ‘zijn’ Antwerpen voor de Europa League-match tegen Antwerp. Maar de verdediger moest toekijken vanaf de bank. “Ik dacht wel even ‘godverdomme!’. Ik had heel graag gespeeld. Maar het gaat wel goed tussen Mourinho en mij, hoor. Iedereen heeft een bepaald idee van hem - dat hij heel hard kan zijn. Maar als je voor hem werkt en door het vuur gaat, dan staat hij ook echt wel aan jouw kant. Maar als je vervelend gaat doen omdat je niet speelt, dan schuift hij je aan de kant.”

Onze landgenoot is niet het type om zijn ongenoegen snel publiekelijk zal uiten. “Op het veld moet je het laten zien. Op training kan je dat ook zeker doen. Er zijn momenten geweest dat ik op de bank zat en dan was het thuis oorlog. Je moet je zorgen kunnen ventileren. Maar op de club gedraag je je professioneel. En daar moet je op het veld laten zien dat ze écht niet meer om je heen kunnen. Zo heb ik het altijd gedaan - je moet ze geen stokken geven om mee te slaan.”

Volledig scherm © REUTERS

Ook de Rode Duivels kwamen uiteraard ter sprake. De gouden generatie kon nog geen prijs pakken, waar ligt dat volgens Alderweireld aan? “Neem nu de halve finale van het WK tegen Frankrijk. Lloris pakt daar uit met een geweldige redding op mijn schot. Als je daar op voorsprong komt, krijg je een totaal andere wedstrijd. Dan moeten zij komen en kunnen wij counteren. Dan maken we ze helemaal af. Nu moesten we komen en hadden we ook wat geluk nodig. Ik dat we het land een hele mooie ervaring hebben bezorgd, maar uiteraard willen wij ook een prijs.”

Over wat hij later gaat doet, denkt Alderweireld naar eigen zeggen “elke dag” na. “Sinds mijn kinderen er zijn, heb ik ook een plan en een doel voor hen. Zij vragen zich soms af waar papa is - ik ben er meer niet dan wel. Dat knaagt bij iedereen en is heel lastig. Ik woon zelf langer in het buitenland dan dat ik in België heb gewoond en voor mijn kinderen wil ik wel een soort ‘dorpsgevoel’ creëren. Als de kinderen leerplichtig zijn, gaan wij 100 procent zeker in België wonen. Ook al kan ik misschien tot mijn veertigste blijven voetballen. Of ik coach word? Neen, misschien eerder analist...”

Volledig scherm Toby Alderweireld. © AFP