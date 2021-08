Alderweireld legt beslissing uit om in Qatar te gaan voetballen: “Het financiële was uiteraard belangrijk, maar dit is vooral een keuze voor mijn gezin”

“Het niveau in Qater en bij Al-Duhail is hoger dan ik had verwacht", stak Alderweireld van wal in Tubeke. “Natuurlijk is het geen Premier League, maar het niveau is beter dan gedacht. Ik stond er eerst zelf ook anders tegenover, hoor, maar ik heb vooraf de nodige info ingewonnen en ben aangenaam verrast. Het voelt er vrij Europees aan. Ach, ik kon dit avontuur heel moeilijk weigeren. Ook financieel, natuurlijk, daar ga ik niet flauw over doen.”

Rest wel de vraag of de transfer Alderweirelds kansen bij de nationale ploeg niet hypothekeert. Er staat stilaan een nieuwe generatie verdedigers klaar om het over te nemen van Alderweireld en co achterin. Vreest hij hen? “Nee, want dat is enkel positief voor de nationale ploeg”, aldus Alderweireld. “Ik steun die jonge kerels, maar tegelijk blijf ik natuurlijk mijn stinkende best doen om mijn beste niveau te kunnen halen. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook in Qatar kan. Er is echt goed nagedacht over die transfer. We hebben een Portugese coach, onder mijn appartement is een gym. En er lopen daar echt wel goeie spelers rond. In Qatar investeert men veel in jeugd, ook dat valt al te merken. Maar ik voel niet dat ik me extra moet bewijzen. Dat heb ik mijn hele carrière al moeten doen.”