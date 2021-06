Alderweireld en Carrasco vrezen Portugal niet: “We moeten tonen dat andere landen terecht schrik van ons hebben”

Rode Duivels“Om een toernooi te kunnen winnen, moet je grote ploegen aan de kant kunnen zetten.” Yannick Carrasco zegt wat we allemaal denken. Het zal ook nodig zijn, met onder meer Portugal, Italië en Frankrijk in dezelfde tabelhelft als de Rode Duivels op dit EK . “Hopen op Hongarije had niet de juiste mentaliteit geweest”, beaamt Toby Alderweireld.

De Duivels keken gisteren samen naar het verloop in groep F, toen uiteindelijk Portugal uit de bus kwam. “Het is een lastig scenario”, aldus Yannick Carrasco. Maar om een toernooi te kunnen winnen, moet je grote ploegen aan de kant kunnen zetten. Het is een moeilijk parcours, maar mensen hebben ook schrik om tegen België te spelen. We moeten tonen dat ze gelijk hebben om schrik te hebben van ons. Het is nu al twee keer na elkaar dat wij eerste eindigen en het moeilijke parcours krijgen.

Een zware loting voor de Rode Duivels dus. Carrasco speelde samen met João Félix en Bernardo Silva en weet dat het gevaar bij Portugal zeker niet alleen van Cristiano Ronaldo komt. “Je mag Ronaldo geen ruimte geven, maar hij kan ook teren op enkele gevaarlijke spelers rondom hem die de laatste pass verzorgen. Portugal is een complete ploeg. Ze hebben troeven in de aanval en kiezen defensief voor een laag blok. Wij kiezen altijd voor het balbezit, maar het is nooit mogelijk om 90 minuten lang voor de aanval te kiezen. Daarom moeten we ook kunnen afzien en verdedigen. We gaan uiteraard vol voor de kwalificatie.”

Carrasco heeft via zijn vader - met wie hij gebroken heeft - ook Portugese roots en heeft dus familie in het hol van de leeuw. “Ik weet niet of die mensen gaan komen kijken. Of ik nog het Portugese temperament heb? Zeker en vast, maar ik ben Belg. Ik wil met België iets winnen, ik heb voor dit land gekozen.”

Alderweireld: “Hopen op Hongarije had niet juiste mentaliteit geweest”

Toby Alderweireld denkt terug aan de wedstrijd tegen Japan, drie jaar geleden. Toen kregen de Duivels eerst nog een ‘makkelijke’ tegenstander voor de kiezen, bijna het eindstation. “Het is gewoon aan ons, match per match. Portugal wordt een lastige tegenstander, maar ook wij zijn een lastig land om tegen te spelen. Liever Hongarije? Ik begrijp die vraag, maar ik vind dat niet de juiste mentaliteit. Als je blij bent met een tegenstander, ga je die wedstrijd niet goed in.”

De verdediger van Tottenham onderschat de Portugezen allerminst. “Het is een toernooiploeg. We moeten kwaliteit aan de bal tonen. Hun krachten zijn duidelijk: Ronaldo is in de vorm van zijn leven, maar onderschat ook onder andere Bernardo Silva niet. We moeten CR7 als team afstoppen. Je mag ook niet enkel de focus op hem leggen, al is hij vaak het eindstation. Alle respect voor wat hij presteert op dit EK. We moeten een gezonde vorm van arrogantie tonen. Als we goed zijn, kunnen we elke ploeg verslaan.”

De Portugese bondscoach riep in de pers dat België in het voordeel was, gezien de twee extra rustdagen. “Een groot voordeel zou ik het niet noemen, maar het is er wel eentje. We kunnen beter herstellen. De omstandigheden in Sevilla zijn ook niet makkelijk. 35 graden en een hoge luchtvochtigheid. Dan kunnen die twee dagen een verschil maken. Maar in Portugal lopen toppers rond die weten wat te doen. Dus een immens verschil zal het niet zijn”, besluit Alderweireld.

