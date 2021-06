Alderweireld en Carrasco, in wie een tikje Portugal schuilt, vrezen niet: “Tonen dat andere landen terecht schrik van ons hebben”

Rode DuivelsEvengoed had hij aan de andere kant kunnen staan. Portugal wilde Yannick Carrasco (27), jongen met Portugese roots, destijds binnenhalen. “Maar ik ben Belg, met zuiders temperament.” Wat hij nog zei: “Om een toernooi te kunnen winnen, moet je grote ploegen aan de kant kunnen zetten.” Het zal ook nodig zijn, met onder meer Portugal, Italië en Frankrijk in dezelfde tabelhelft als de Rode Duivels op dit EK . “Hopen op Hongarije had niet de juiste mentaliteit geweest”, beaamt Toby Alderweireld.

Eigenlijk is het een thema dat hij liefst vermijdt. De vader van Yannick Carrasco was een Portugees, maar hij verliet het gezin toen zijn kinderen nog baby’s waren. Vandaar dat de buitenspeler de naam Carrasco - van zijn moeder - draagt. In het verleden zei zijn mama Carmen daarover: “Yannick en Mylan zeggen dat ze geen papa meer hebben.”

Het was wel ‘dankzij’ diens nationaliteit dat Carrasco ook voor de nationale ploeg van Portugal kon uitkomen. “Toen ik nog bij de jeugd zat, heeft men me gevraagd, maar ik ben een Belg”, aldus Carrasco. “Al ben ik er wel ééntje met een zuiders temperament.” Het betekent naar eigen zeggen niet dat hij licht ontvlambaar is, zelfs niet toen hij op de bank zat ten koste van Eden Hazard. “Er is geen jaloezie. Als je naast de ploeg valt, kun je boos zijn op jezelf of heel misschien op de trainer, maar toch niet op je ploegmaat? Per slot van rekening is het zijn schuld niet, hé. Ik kom goed overeen met Hazard.”

De Rode Duivels zitten in de moeilijke tabelhelft. “De andere kant was makkelijker”, vindt Carrasco. “Blijkbaar is het niet beter om eerste te worden in de groep, maar anderzijds hebben de tegenstander schrik om tegen ons te spelen. We moeten nu maar tonen dat dat terecht is. Tegen Portugal mogen we niemand ruimte geven. Zeker Ronaldo niet.”

Mocht het zondagavond tot strafschoppen komen, dan wil Carrasco graag zijn verantwoordelijkheid nemen. “Iedereen kan wel een penalty trappen. Ik ook: ik kan bij de vijf gekozen namen zijn.”

Alderweireld: “Hopen op Hongarije had niet juiste mentaliteit geweest”

Toby Alderweireld denkt terug aan de wedstrijd tegen Japan, drie jaar geleden. Toen kregen de Duivels eerst nog een ‘makkelijke’ tegenstander voor de kiezen, bijna het eindstation. “Het is gewoon aan ons, match per match. Portugal wordt een lastige tegenstander, maar ook wij zijn een lastig land om tegen te spelen. Liever Hongarije? Ik begrijp die vraag, maar ik vind dat niet de juiste mentaliteit. Als je blij bent met een tegenstander, ga je die wedstrijd niet goed in.”

De verdediger van Tottenham onderschat de Portugezen allerminst. “Het is een toernooiploeg. We moeten kwaliteit aan de bal tonen. Hun krachten zijn duidelijk: Ronaldo is in de vorm van zijn leven, maar onderschat ook onder andere Bernardo Silva niet. We moeten CR7 als team afstoppen. Je mag ook niet enkel de focus op hem leggen, al is hij vaak het eindstation. Alle respect voor wat hij presteert op dit EK. We moeten een gezonde vorm van arrogantie tonen. Als we goed zijn, kunnen we elke ploeg verslaan.”

De Portugese bondscoach riep in de pers dat België in het voordeel was, gezien de twee extra rustdagen. “Een groot voordeel zou ik het niet noemen, maar het is er wel eentje. We kunnen beter herstellen. De omstandigheden in Sevilla zijn ook niet makkelijk. 35 graden en een hoge luchtvochtigheid. Dan kunnen die twee dagen een verschil maken. Maar in Portugal lopen toppers rond die weten wat te doen. Dus een immens verschil zal het niet zijn”, besluit Alderweireld.

