Al dit moois verdient een climax: de indrukwekkende cijfers onder Roberto Martínez

* GEEN ENKELE BELGISCHE BONDSCOACH IS SUCCESVOLLER

Met zo’n rapport is ondergetekende destijds nooit thuisgekomen. Of ’t moet in het eerste leerjaar geweest zijn. De balans van Martínez als bondscoach van België is indrukwekkend – amper vier nederlagen! Maar liefst van 83% van de punten behaald. De rest staat niet eens op de foto. Enige nuance: Martínez – die zondag tegen Portugal zijn 60ste interland coacht – profiteerde de voorbije jaren wel mee van de hoge ranking van de Duivels, waardoor België in elke loting reekshoofd was en zo automatisch de zware kleppers ontliep. Bovendien had deze generatie nooit meer ervaring en voetbalwijsheid dan de afgelopen vijf jaar. Maar dan nog: il faut le faire.