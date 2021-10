Aimé Anthuenis pleit in navolging van De Bruyne voor meer realisme: “Zeggen dat we een groot toernooi moéten winnen, is zever”

Rode Duivels Afgewezen door derdeklas­sers maar in anderhalf jaar uitge­groeid tot Rode Duivel: de rollercoas­ter van verdediger Arthur Theate

6 oktober Nam bondscoach Martinez hem in eerste instantie nog mee als reserve, dan is centrale verdediger Arthur Theate door het uitvallen van Thorgan Hazard plots gepromoveerd tot bankzitter bij de Rode Duivels in de Nations League. Of hoe de stoptrein waar de 21-jarige Luikenaar op zat in anderhalf jaar tijd een rotvaart kreeg. “Arthur is tot alles in staat,” gelooft zijn manager Patrick De Vlamynck.