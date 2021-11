Afgewezen door derdeklassers maar in anderhalf jaar uitgegroeid tot Rode Duivel: de rollercoaster van Theate

Rode DuivelsBegin oktober zijn eerste selectie, nu al zijn eerste basisplaats in de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales. Of hoe de stoptrein waar de 21-jarige Luikenaar op zat een rotvaart kreeg. “Arthur is tot alles in staat,” gelooft zijn manager Patrick De Vlamynck.