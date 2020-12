Adnan Januzaj over niet-selecties bij Rode Duivels: “Heb genoeg bewezen om er elke keer bij te zijn”

Rode Duivels Dag op dag 12 jaar geleden: Eden Hazard debuteert bij Rode Duivels met weergaloze dribbel

19 november ‘t Is vandaag dag op dag 12 jaar geleden dat Eden Hazard debuteerde als Rode Duivel. Op 19 november 2008 kreeg hij in de oefenwedstrijd in Luxemburg (1-1) 21 minuutjes van toenmalig bondscoach René Vandereycken. De Duivels konden dan wel niet winnen van de voetbaldwerg - zó lang is het dus al geleden - maar de piepjonge Eden, 17 toen, liet zich wel meteen zien met een dribbel waarbij hij drie Luxemburgers reduceerde tot kegeltjes. Iets wat later ook nog vele andere verdedigers zou overkomen.